Ο Νίκος Παπανδρέου για τον θάνατο της Σύλβας Ακρίτα

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Παπανδρέου προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο της Σύλβας Ακρίτα:

Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Σύλβας Ακρίτα, μιας γυναίκας, που με τη δράση και τους αγώνες της για τη Δημοκρατία και την Ισότητα κέρδισε επάξια μια θέση τιμής και αναγνώρισης στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Είχα την τύχη να με τιμήσει με τη φιλία της και έτσι να γνωρίσω από κοντά την αγωνιστικότητά και το δημοκρατικό της πνεύμα, που την έκανε να ξεχωρίζει. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της»

