Ο Νίκος Βασιλείου στο Βελιγράδι με τους «Πελαργούς»
Ο πατρινός παλιός διεθνής διαιτητής πόλο Νίκος Βασιλείου έδωσε το «παρών» στο Βελιγράδι και πανηγύρισε την επιτυχία της Εθνικής μας ομάδας πόλο των Ανδρών.
Ο Νίκος Βασιλείου δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το μεγάλο ραντεβού της Εθνικής μας ομάδας πόλο στο Βελιγράδι. Ο πρώην διεθνής διαιτητής έδωσε το «παρών» στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μάλιστα πανηγύρισε έξαλλα την επιτυχία μαζί με τους άλλους Ελληνες που βρίσκονταν στην πρωτεύουσα της Σερβίας. Στη φωτογραφία τον βλέπουμε με τους «Πελαργούς», τους οργανωμένους φιλάθλους της Εθνικής μας ομάδας σε όλα τα σπορ.
