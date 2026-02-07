Ο ΝΟΠ χωρίς άγχος με Βουλιαγμένη

Χωρίς κανένα άγχος θα αγωνιστεί σήμερα το απόγευμα (18.00)η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία θα υποδεχτεί την ισχυρή Βουλιαγμένη, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Α1 Εθνική.

Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στα δυο ομάδες είναι δεδομένη και οι «δαίμονες» θα προσπαθήσουν να κάνουν μια δυνατή προπόνηση ενόψει της κρίσιμης μάχης με τη Χίο.

Το θετικό για τον τεχνικό Β. Κουνδουράκη είναι έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του, καθώς η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες προβλήματα και θα τα δώσει όλα στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του 2026.

* Το ΝΟΠ-Βουλιαγμένη θα σφυρίξουν οι Aχλαδιώτης-Μποσγανάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



