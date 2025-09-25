Ο ΝΟΠ κάνει εκλογές στις 11 Οκτωβρίου

Εκλογές αποφάσισε η διοίκηση του ΝΟΠ ο οποίος προγραμμάτισε την διαδικασία να γίνει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, με την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Αφού γίνει ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη του νέου επταμελες ΔΣ.

Οι υποψηφιότητες για την προεδρία του ΝΟΠ ξεχωριστά, το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή θα κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 10/10/2025 στις 14:00μμ στη Γραμματεία του ομίλου.

Το πιθανότερο είναι ότι ο νυν πρόεδρος του ΝΟΠ, Γιώργος Μάνεσης, δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, όμως σίγουρα θα γνωρίζουμε τις επόμενες μέρες.

