Ο ΝΟΠ θέλει το 2Χ2 για να ελπίζει στο πλεονέκτημα έδρας

Αν και ακόμα υπάρχουν αρκετές διασταυρώσεις και σενάρια, αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι α ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ αν θέλει να ελπίζει για πλεονέκτημα έδρας στα Play-outs, θα πρέπει να κερδίσει και τα δυο παιχνίδια που απομένουν στην Β΄ Φάση.

Ο ΝΟΠ παίζει το Σάββατο εκτός έδρας, με την ουραγό Λάρισα και την τελευταία αγωνιστική που θα γίνει μετά το Πάσχα, θα υποδεχτεί τον ΟΦΘ. Οι «δαίμονες» θέλουν πάση θυσία το δυο στα δυο, δηλαδή έξι βαθμούς για να ελπίζουν στο πλεονέκτημα έδρας, καθώς αν χάσουν το ένα από τα δυο θα παίξουν με μειονέκτημα έδρας την παραμονή.

Σε πρώτη φάση οι «δαίμονες» που πιάνουν σήμερα δουλειά, θέλουν τη νίκη το Σάββατο κόντρα στον ΝΟ Λάρισας και υπάρχει χρόνος για τον αγώνα με τον ΟΦΘ που θα γίνει τέλη Απριλίου.

