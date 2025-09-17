Ο Ολυμπιακός… ξέμεινε στο 0-0 με την Πάφο

Έχασε την ευκαιρία να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης

17 Σεπ. 2025 22:00
Pelop News

Στο 0-0… ξέμεινε ο Ολυμπιακός με την Πάφο στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης”, στην επιστροφή του στο Champions League. Οι πρωταθλητές Ελλάδας έχασαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά, όντας ανώτερη ομάδα από την Πάφο. Πίεσε για το γρήγορο γκολ αλλά δεν το βρήκε, παρότι οι Κύπριοι αγωνίστηκαν από το 26′ και μετά με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Μπρούνο.

Το παιχνίδι ήταν ένας επιθετικός μονόλογος του Ολυμπιακού, ο οποίος έκλεισε την κυπριακή ομάδα στα καρέ της. Οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να σπάσουν τον ρυθμό, κάνοντας καθυστερήσεις σε κάθε ευκαιρία, αφού πάλευαν να κρατήσουν την ισοπαλία, παίζοντας με 10 παίκτες.

Το κακό για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ ήταν ότι η Πάφος αμυνόταν μαζικά και πολύ καλά, μην επιτρέποντας στους πρωταθλητές Ελλάδας να δημιουργήσουν κλασικές ευκαιρίες για γκολ.

Οι ερυθρόλευκοι πάλεψαν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο για τη νίκη, αλλά δεν βρήκαν ποτέ το “χρυσό” γκολ και ξεκίνησαν με ισοπαλία τις υποχρεώσεις του στο Champions League.

Ο αγώνας
Με το ξεκίνημα του ματς λίγο έλειψε να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο ο Ολυμπιακός. Ο Πασχαλάκης απομάκρυνε απρόσεκτα από τη κόντρα στον Ντράγκομιρ η μπάλα πήρε πορεία προς την εστία, αλλά κατέληξε λίγο άουτ.

Η Πάφος έπαιξε με αριθμητικό μειονέκτημα από νωρίς. Ο Μπρούνο είχε ήδη κίτρινη κάρτα, αλλά πήγε «με τις τάπες» σε μαρκάρισμα στον Τσικίνιο. Αντίκρισε για δεύτερη φορά κίτρινη και αποβλήθηκε στο 26΄.

Οι Κύπριοι άλλαξαν το σύστημά τους, κλείστηκαν στα καρέ τους, έκαναν καθυστερήσεις και έσπασαν τον ρυθμό του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν μπόρεσε να απειλήσει ιδιαίτερα μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Με την επανέναρξη του αγώνα ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε διπλή αλλαγή: μέσα Ταρεμί και Μουζακίτης (τρίτος νεότερος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού στο Champions Leagueμετά τους Οφορίκουε και Βέργο), έξω Γκαρθία και Στρεφέτσα.

Ο Ολυμπιακός έστησε πολιορκία γύρω από την περιοχή του Μιχαήλ, αλλά προσπαθούσε κυρίως με «γεμίσματα» να απειλήσει. Σε ένα από αυτά, ο Ελ Κααμπί πετάχτηκε ανάμεσα στα σέντερ μπακ, αλλά η κεφαλιά του ήταν άστοχη στο 48΄. Αυτή ήταν και η μοναδική ευκαιρία που δημιούργησε ο Ολυμπιακός στα πρώτα 60 λεπτά του αγώνα.

Στο 68΄ όμως έγιναν δύο φάσεις που «ζέσταναν» την κερκίδα. Αρχικά ο Ρέτσος με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή είδε τον Μιχαήλ να πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση και στη συνέχεια της φάσης ο Ταρεμί ανέτρεψε απο πίσω τον Τζάτζα. Ο Ιρανός αντίκρισε την κόκκινη, όμως μετά από εξέταση του VAR η κάρτα «υποβαθμίστηκε» σωστά σε κίτρινη.

Η πίεση του Ολυμπιακού συνεχίστηκε, αλλά ευκαιρία κλασική δεν υπήρξε. Στο 84΄ το σουτ του Μουζακίτη κόντρα στον Λάνγκα ακινητοποιώντας το Μιχαήλ, αλλά η μπάλα έφυγε κόρνερ. Στο 90΄ ο Γκόλνταρ με εκπληκτικό τάκλιν στέρησε από τον Ταρεμί ένα σχεδόν σίγουρο γκολ κι έτσι το ματς έληξε με τους Κύπριους να προσθέτουν ακόμα ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στην εφετινή εκπληκτική τους πορεία, στην παρθενική τους εμφάνιση σε όμιλο Champions League.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ροντινέι (61΄ Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα (76΄ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Γκαρθία (46΄ Μουζακίτης), Έσε (76΄ Πνευμονίδης), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (46΄ Ταρεμί), Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

ΠΑΦΟΣ (Χουάν Κάλρος Καρσέδο): Μίχαελ, Νταβίντ Λουίς (34΄ Πιλέας), Γκόλνταρ, Λάκασεν, Σόυνγιτς, Ντράγκομιρ (86΄ Άντερσον), Πέπε, Μπρούνο, Κορέια (77΄ Λάνγκα), Ντιματά (33΄ Όρσιτς), Τζάτζα (77΄ Σέμα).
