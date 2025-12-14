Ο ΟΠΑΘΑ με… 8άδα στη Θεσσαλονίκη, ήττα από Ηρακλή

Την ήττα από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη γνώρισε ο ΟΠΑΘΑ με σκορ 14-9, με αποτέλεσμα η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφή να παραμένει χωρίς βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο. Το πατρινό συγκρότημα παρατάχθηκε, πάντως, με πολλές απουσίες και προσπάθησε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικό. Συγκεκριμένα, απουσίαζαν οι Τασόπουλος, Γκότσης, Πολάτος, Γιώτης, Σπανογιάννης, Τουλγαρίδης, Νάσιος, Καρράς, Καλαμάς, Βικάτος (τιμωρημένος), Εμερτλής, Δελαπόρτας και Μπιτσάκος. Διαιτητές: Κουρτίδης-Αγγελίδης. Τα 10λεπτα: 6-2, 3-3, 1-2, 4-2. Τα γκολ του Ηρακλή: Σιώπκας 4, Μπίμπλιας 2, Φουρναράκης 2, Ταβακόπουλος 1, Κυριαφίνης 1, Κουγιούνης 4.

ΟΠΑΘΑ: Αποστολίδης, Μπεκρής, Γελάσιος 1, Μπάρλος 4, Τριαντάφυλλος 1, Γιαννακέας 1, Μπενέτος, Προδρομίτης 2.

