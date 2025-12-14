Ο ΟΠΑΘΑ με… 8άδα στη Θεσσαλονίκη, ήττα από Ηρακλή

Ο ΟΠΑΘΑ αγωνίστηκε στη Θεσσαλονίκη με πολλές απουσίες και με σύνθεση… 8άδας, με αποτέλεσμα να ηττηθεί από τον Ηρακλή με σκορ 14-9.

14 Δεκ. 2025 19:58
Pelop News

Την ήττα από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη γνώρισε ο ΟΠΑΘΑ με σκορ 14-9, με αποτέλεσμα η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφή να παραμένει χωρίς βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο. Το πατρινό συγκρότημα παρατάχθηκε, πάντως, με πολλές απουσίες και προσπάθησε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικό. Συγκεκριμένα, απουσίαζαν οι Τασόπουλος, Γκότσης, Πολάτος, Γιώτης, Σπανογιάννης, Τουλγαρίδης, Νάσιος, Καρράς, Καλαμάς, Βικάτος (τιμωρημένος), Εμερτλής, Δελαπόρτας και Μπιτσάκος. Διαιτητές: Κουρτίδης-Αγγελίδης. Τα 10λεπτα: 6-2, 3-3, 1-2, 4-2. Τα γκολ του Ηρακλή: Σιώπκας 4, Μπίμπλιας 2, Φουρναράκης 2, Ταβακόπουλος 1, Κυριαφίνης 1, Κουγιούνης 4.

ΟΠΑΘΑ: Αποστολίδης, Μπεκρής, Γελάσιος 1, Μπάρλος 4, Τριαντάφυλλος 1, Γιαννακέας 1, Μπενέτος, Προδρομίτης 2.

