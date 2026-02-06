Ο Ορμπάν εξηγεί γιατί δεν θέλει να μπει η Ουκρανία στην ΕΕ

Να εξηγήσει γιατί δεν θέλει την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιχείρησε σε ραδιοφωνική εκπομπή ο Βίκτορ Όρμπαν.

«Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ σημαίνει ότι θα δεχθούμε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία» υποστήιξε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Εάν ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε πόλεμο, τότε αναπόφευκτα και τα άλλα θα εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο, ισχυρίστηκε.

«Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα σήμαινε άμεσο πόλεμο με τη Ρωσία… Και ακόμη και αν υπήρχε ειρήνη σε μια δεδομένη στιγμή, (η ένταξη) θα εξακολουθούσε να ενέχει μόνιμα τον κίνδυνο πολέμου» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι η Μόσχα έχει απειλήσει με σύρραξη αν η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει αναφερθεί κάτι ανάλογο για την ΕΕ.

