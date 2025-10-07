Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος υποψήφιος με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας

«Η πολιτική μπορεί να έχει πρόσωπο, συνέπεια και καρδιά» δηλώνει ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας

07 Οκτ. 2025 16:27
Pelop News

Την υποψηφιότητά του για τη Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) ΝΔ Αχαΐας ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, δηλώνοντας ότι θα συμπορευθεί με τον Αντώνη Κουνάβη στις επερχόμενες εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Ζαφειρόπουλος, με δήλωσή του, τονίζει πως η απόφασή του πηγάζει από «βαθιά πίστη στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας» και «αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία».

«Ο Αντώνης Κουνάβης είναι πρότυπο ανιδιοτελούς προσφοράς»

Αναφερόμενος στον επικεφαλής του συνδυασμού, ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος επισημαίνει ότι ο Αντώνης Κουνάβης «αποτελεί διαχρονικά ένα πρόσωπο με ήθος, συνέπεια και αγάπη για την παράταξη».

«Η παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια στην πρώτη γραμμή των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων της Νέας Δημοκρατίας τον καθιστά ένα πρότυπο ανιδιοτελούς προσφοράς και σύμβολο ενότητας για όλες τις Νεοδημοκράτισσες και όλους τους Νεοδημοκράτες της Αχαΐας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Και προσθέτει:
«Μέσα από τη δράση του, απέδειξε ότι η πολιτική μπορεί να υπηρετεί τον άνθρωπο, με έργο, με συνέπεια, με διάλογο. Η απόφασή μου να συμπορευθώ μαζί του είναι μια συνειδητή επιλογή πίστης, εμπιστοσύνης και κοινών αξιών».

«Μαζί για μια ισχυρή και ανοιχτή ΔΕΕΠ»

Ο υποψήφιος της ΝΔ υπογραμμίζει ότι στόχος της νέας προσπάθειας είναι η συνέχιση του έργου ανανέωσης και εξωστρέφειας της ΔΕΕΠ Αχαΐας:
«Μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο της ανανέωσης και της εξωστρέφειας της ΔΕΕΠ, φέρνοντας τη Νέα Δημοκρατία ακόμη πιο κοντά στους πολίτες. Μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, μπορούμε να χτίσουμε μια ισχυρή ΔΕΕΠ, ανοιχτή στους πολίτες, κοντά στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και προσανατολισμένη στο μέλλον».

Κλείνοντας, ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος επισημαίνει ότι «η Αχαΐα έχει ανάγκη από ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους και πιστεύουν στη δύναμη της ενότητας», προσθέτοντας πως «ο Αντώνης Κουνάβης είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η πολιτική μπορεί να έχει πρόσωπο, συνέπεια και καρδιά».
