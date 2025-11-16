Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αλλά κέρδισε τον Άρη στο ΟΑΚΑ

Ο Άρης πόνταρε στην κούραση και στην υπερπροσπάθεια του Παναθηναϊκού στην διπλή αγωνιστική της Euroleague που είχε προηγηθεί. Και αν μη τι άλλο προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις πιθανότητες που του αναλογούσαν απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Άταμαν.

Οι Θεσσαλονικείς πήραν άριστα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τους «πράσινους» και μάλιστα λίγο έλειψε να… επαναλάβουν την έκπληξη της σεζόν 2023-24 φεύγοντας με τη νίκη από το ΟΑΚΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι προηγήθηκαν και με 12 πόντους (41-53 στο ξεκίνημα της 3ης) έχοντας 10/13 τρίποντα στην 2η περίοδο του αγώνα.

Όμως το βάθος και η ποιότητα του Παναθηναϊκού απέτρεψε τα… χειρότερα και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι έως το τελικό 82-77. Ο Κένεθ Φαρίντ είχε και πάλι πολύ καλή παρουσία αγγίζοντας το double double με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Κέντρικ Ναν (19π.) με τους Τζέριαν Γκραντ (11π.) και Κώστα Σλούκα (11π.) βοήθησαν για την πράσινη ανατροπή.

Παναθηναϊκός – Άρης: Ο αγώνας

Με… πεντάδα Μαδρίτης ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός στο ματς και λίγο πολύ άρχισε να ελέγχει από νωρίς το ματς στο Telekom Center Athens. Στο πεντάλεπτο οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με +7 πόντους (13-6) έχοντας ξεκινήσει αρκετά καλά το ματς. Μάλιστα σε αυτό το διάστημα ο Κένεθ Φαρίντ σημείωσε και τους πρώτους πόντους του στην Stoiximan GBL, με τους Σορτς και Ναν να είχαν βγει μπροστά έως το 23-15 του δεκαλέπτου έχοντας σημειώσει τους 10 πόντους (σ.σ. πέντε έκαστος) από τους 23 της ομάδας τους. Συνολικά το «τριφύλλι» είχε 5/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/6 βολές. 7-3 ριμπάουντ και 4 ασίστ για 3 λάθη.

Την ίδια ώρα ο Άρης είχε μόλις 6/16 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 5/11 δίποντα και 1/5 τρίποντα. Κάτι που άλλαξε άρδην στο 2ο δεκάλεπτο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να θυμίζει… Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στα… καλά της! Μετά το δεύτερο +10 του Παναθηναϊκού (32-22) οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς… άνοιξαν τους ουρανούς και άρχισαν να «βρέχουν» τρίποντα το ένα μετά το άλλο! Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 2ο δεκάλεπτο είχαν 10/13 σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα (και 11/18 στο σύνολο στο ημίχρονο) με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 10 πόντους (41-51) χάρη στο τρομερό τους ποσοστό. Μήτρου-Λονγκ και Κουλμπόκα ήταν οι κύριοι εκφραστές και εκείνοι που έκαναν την διαφορά στο παιχνίδι.

Ο Άρης έφτασε και στο +12 (41-53) με την έναρξη του β΄ημιχρόνου ωστόσο ακολούθησε η αντίδραση του Παναθηναϊκού που άρχισε να ροκανίζει την διαφορά επιστρέφοντας στο ματς. Ναν, Φαρίντ και Όσμαν ήταν εκείνοι που έβρισκαν τις λύσεις στην επίθεση, ενώ την ίδια ώρα οι φιλοξενούμενοι είχαν ξεκινήσει να… αστοχούν στα τρίποντα που επιχειρούσαν. Με 10-0 σερί ο Παναθηναϊκός μείωσε στο καλάθι (51-53) βάζοντας νέα δεδομένα στο παιχνίδι με την 3η περίοδο να κλείνει με τον Άρη να κρατάει το προβάδισμα στο σκορ με 61-63.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην 4η περίοδο, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει εκ νέου το προβάδισμα στο σκορ με 72-71 στο 34′. Ο Κέντρικ Ναν ήταν εκείνος που έκανε την μεγαλύτερη διαφορά για τους «πράσινους» ενώ ο Χουάντσο έδωσε και αέρα 4 πόντων (75-71 στο 36′) με τρίποντο. Ο Άρης ισοφάρισε εκ νέου σε 77-77 πριν ακολουθήσει κάρφωμα του Φαρίντ για 79-77. Ο Άρης αστόχησε στην επόμενη επίθεσή του και ο Ναν με ανάποδο layup στο 1:06 έγραψε το 81-77 βάζοντας τους «πράσινους» μπροστά στο σκορ με δύο κατοχές διαφορά. Έχοντας πάρει ο Παναθηναϊκός και το μομέντουμ έφτασε και στην τελική επικράτηση απέναντι στους αξιόμαχους Θεσσαλονικείς.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 41-51, 61-63, 82-77.

Πηγή: www.gazzetta.gr

