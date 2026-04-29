O Παναθηναϊκός έκανε το break και έγινε το αφεντικό στη σειρά με τη Βαλένθια

Με Ναν και Χέιζ Ντέιβις νίκησε 68-67 και έκανε δικό του το πλεονέκτημα έδρας

29 Απρ. 2026 0:03
Ο Παναθηναϊκός έκανε break με τo… καλημέρα στα playoffs της EuroLeague! Οι πράσινοι πέρασαν με 68-67 από την Roig Arena και πήραν το πλεονέκτημα έδρας από τα χέρια της Βαλένθια. Ο Κέντρικ Ναν έβαλε 1/2 βολές στα 2.1″ πριν το τέλος και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έβγαλε την κομβική άμυνα στο φινάλε.

Έτσι πήρε το πλεονέκτημα έδρας και είναι αυτός πλέον το αφεντικό στη σειρά.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιαβόρ, Λάτισεβς, Νέντοβιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 7 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Τέιλορ 11 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 λάθη), Πουέρτο, Ρίβερς 6 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πραντίγια 3 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Κι 12 (0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μοντέρο 15 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Μουρ 2 (4 ριμπάουντ, 2 λάθη), Σακό 6 (5 ριμπάουντ), Τόμπσον 2, Κοστέλο 3 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 12 (2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Όσμαν 2 (7 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 5 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 2 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ναν 21 (5/8 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 2/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 λάθη), Λεσόρ 12 (7 ριμπάουντ), Φαρίντ, Γκριγκόνις 7 (1), Ερνανγκόμεθ 7 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Βαλένθια: 20/33 δίποντα, 6/33 τρίποντα, 9/10 βολές, 40 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 15 επιθετικά), 17 ασίστ, 9 λάθη, 11 κλεψίματα, 3 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 19/39 δίποντα, 6/19 τρίποντα, 12/17 βολές, 34 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 9 επιθετικά), 10 ασίστ, 9 λάθη, 11 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Το Game 2 θα γίνει στην Roig Arena το βράδυ της Πέμπτης (30/4, 21:45).

