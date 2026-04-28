Ο Ολυμπιακός «κατάπιε» τη Μονακό κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση

Με τρομερό πάθος πείσμα, αποφασιστικότητα και ισορροπία σε άμυνα κι επίθεση, ο Ολυμπιακός νίκησε με 91-70 το βράδυ σήμερα (28/4/2026) την Μονακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 1-0 στη σειρά των playoffs της EuroLeague.

Σάλος, μαζική διαρροή δεδομένων με θύματα Νεϊμάρ και Ινφαντίνο!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήγε με δύο άσους και τρεις σέντερ, πήρε πολλά από τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, είχε game changer τον καταπληκτικό Κόρι Τζόσεφ, είδε ΜακΚίσικ και Πίτερς να προσφέρουν ποιοτικά λεπτά για ακόμα μία φορά. Και τον Ντόντα Χολ να δίνει θέαμα που λίγοι μπορούν να παράξουν στην Ευρώπη, με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρες, Ζαμόισκι, Πέτεκ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-20, 45-36, 66-51, 91-70

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Γουορντ 2, Βεζένκοβ 20 (5/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/1 βολή), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 11 (4/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 κλεψίματα), Πίτερς 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 13 (5/9 δίποντα, 3/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόσεφ 13 (2/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χολ 4 (5 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), ΜακΚίσικ 5, Φουρνιέ 13 (3/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ)

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 8 (4/9 δίποντα), Μπλόσομγκεϊμ 10 (4/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Τάις 6 (3/10 δίποντα, 6 ριμπόυντ), Ντιάλο 15 (5/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Χέιζ 4 (5 ριμπάουντ), Τάρπι 8 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Στράζελ (0/2 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζέιμς 19 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη)

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 25/41 δίποντα, 10/27 τρίποντα, 11/18 βολές, 45 ριμπάουντ (35 αμυντικά – 10 επιθετικά), 17 ασίστ, 6 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 11 λάθη, 17 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Μονακό: 23/47 δίποντα, 4/28 τρίποντα, 12/14 βολές, 40 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 13 επιθετικά), 16 ασίστ, 8 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 11 λάθη, 19 φάουλ

Ο επόμενος αγώνας των δύο ομάδων: Ολυμπιακός και Μονακό θα συναντηθούν το βράδυ της Πέμπτης (30/4 στις 21:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 2 της σειράς.

