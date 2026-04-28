Ο Ολυμπιακός «κατάπιε» τη Μονακό κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση

Νίκησε 91-70 παίρνοντας  πολλά από τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, είχε game changer τον καταπληκτικό Κόρι Τζόσεφ, είδε ΜακΚίσικ και Πίτερς να προσφέρουν ποιοτικά λεπτά για ακόμα μία φορά. Και τον Ντόντα Χολ να δίνει θέαμα που λίγοι μπορούν να παράξουν στην Ευρώπη, με τον δικό του μοναδικό τρόπο

28 Απρ. 2026 23:19
Με τρομερό πάθος πείσμα, αποφασιστικότητα και ισορροπία σε άμυνα κι επίθεση, ο Ολυμπιακός νίκησε με 91-70 το βράδυ σήμερα (28/4/2026) την Μονακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 1-0 στη σειρά των playoffs της EuroLeague.

Σάλος, μαζική διαρροή δεδομένων με θύματα Νεϊμάρ και Ινφαντίνο!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήγε με δύο άσους και τρεις σέντερ, πήρε πολλά από τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, είχε game changer τον καταπληκτικό Κόρι Τζόσεφ, είδε ΜακΚίσικ και Πίτερς να προσφέρουν ποιοτικά λεπτά για ακόμα μία φορά. Και τον Ντόντα Χολ να δίνει θέαμα που λίγοι μπορούν να παράξουν στην Ευρώπη, με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρες, Ζαμόισκι, Πέτεκ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-20, 45-36, 66-51, 91-70

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Γουορντ 2, Βεζένκοβ 20 (5/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/1 βολή), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 11 (4/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 κλεψίματα), Πίτερς 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 13 (5/9 δίποντα, 3/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόσεφ 13 (2/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χολ 4 (5 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), ΜακΚίσικ 5, Φουρνιέ 13 (3/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ)

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 8 (4/9 δίποντα), Μπλόσομγκεϊμ 10 (4/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Τάις 6 (3/10 δίποντα, 6 ριμπόυντ), Ντιάλο 15 (5/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Χέιζ 4 (5 ριμπάουντ), Τάρπι 8 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Στράζελ (0/2 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζέιμς 19 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη)

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 25/41 δίποντα, 10/27 τρίποντα, 11/18 βολές, 45 ριμπάουντ (35 αμυντικά – 10 επιθετικά), 17 ασίστ, 6 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 11 λάθη, 17 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Μονακό: 23/47 δίποντα, 4/28 τρίποντα, 12/14 βολές, 40 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 13 επιθετικά), 16 ασίστ, 8 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 11 λάθη, 19 φάουλ

Ο επόμενος αγώνας των δύο ομάδων: Ολυμπιακός και Μονακό θα συναντηθούν το βράδυ της Πέμπτης (30/4 στις 21:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 2 της σειράς.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Το ξέρετε ότι η καλή φυσική κατάσταση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο κατάθλιψης, άνοιας και ψύχωσης;
23:19 Ο Ολυμπιακός «κατάπιε» τη Μονακό κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση
23:09 Φρίκη, 96χρονη στη Μαγνησία αυτοπυρπολήθηκε γιατί δεν άντεξε τον χαμό της κόρης της
22:52 Πάτρα: Εργατικό ατύχημα και σύλληψη του εργοδότη 41χρονης
22:43 Επίθεση Τραμπ σε Μερτς: «Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα στα οικονομικά»
22:31 Κατρακυλά η δημοτικότητα του Τραμπ: Βυθίζεται ολοένα και περισσότερο και έχει πέσει στο 34%
22:24 Η κλήρωση του Τζόκερ για τα 7 εκατ. ευρώ
22:19 Πάτρα: Προφυλακίστηκε απόστρατος αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών, ελεύθερος με όρους ο γιος του
21:57 Δικηγόρος 89χρονου: «Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και έχει νοσηλευτεί»
21:48 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot για τα 45 εκατ. ευρώ
21:37 Βόρεια Ιρλανδία: Σύλληψη άνδρα που τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό σε όχημα διανομέα μπροστά από αστυνομικό τμήμα
21:29 Αμερικανοί πεζοναύτες έκαναν ρεσάλτο σε εμπορικό πλοίο μεταφοράς κοντέινερ στην Αραβική Θάλασσα
21:18 Συναγερμός για τον 4χρονο που δέχτηκε επίθεση από σκύλο και τον 5χρονο που τραυματίστηκε σε πισίνα
21:10 Πολλά μαζεμένα τα περίεργα για τον 89χρονο: Είχε αφήσει φυσίγγια σε εισαγγελέα, πήρε άδεια οπλοφορίας στα 81 του!
20:58 Άγκυρα: Γιατί βρίσκεται σε…πανικό μετά τις επαφές Γεραπετρίτη σε Τρίπολη και Βεγγάζη
20:45 Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν γίνεται πολιτική στα κουτουρού. Τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος
20:38 Γεωργιάδης: «Διασκεδάζω πολύ με τους κομμουνιστές. Έχω βαρεθεί να ακούω όλη μέρα τη μίρλα, την τοξικότητα και τη μιζέρια»
20:29 Ο σπάνιος γάμος του Φειδία Παναγιώτου με τη Στυλιάνα Αβερκίου
20:11 Ινδία: Άνδρας ξέθαψε την αδελφή του και μετέφερε τη σορό της σε τράπεζα για να αποδείξει ότι είναι νεκρή!
20:04 Πέθανε ο πιλότος Βασίλης Βασιλαράς, γιος του πρώην παίκτη του Διαγόρα και της Ρόδου, Γιώργου Βασιλαρά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
