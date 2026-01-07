Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λύσει τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Μαξ
Ο λόγος για τον Φίλιπ Μαξ, με τον οποίο οι «πράσινοι» έλυσαν την συνεργασία τους.
Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να αφαιρέσει από τον ρόστερ του τον μοναδικό παίκτη αυτού που δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου τη φετινή σεζόν.
Ο 32χρονος Γερμανός αριστερός μπακ ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2024 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με το «τριφύλλι» να καταβάλλει ένα ποσό γύρω στο 1 εκατ. ευρώ και να του δίνει τριετές συμβόλαιο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Εκείνος φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού μόλις 11 φορές στον ενάμιση χρόνο που βρέθηκε στην ομάδα.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ.
Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».
