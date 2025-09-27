Ο Παναθηναϊκός πρωτιά με το…καλημέρα στη League Phase του Europa League

Τι σημαίνει το 4-1 στη Βέρνη, πόσους βαθμούς χρειάζεται για να περάσει στην επόμενη φάση

Ο Παναθηναϊκός πρωτιά με το...καλημέρα στη League Phase του Europa League
27 Σεπ. 2025 16:30
Μπορεί να είναι πολύ νωρίς και ο Παναθηναϊκός να έχει μπροστά του “ανοικτό δρόμο” για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, αλλά έχει σημασία να δούμε πώς έχουν τα δεδομένα μετά τη νίκη του με 4-1 επί της Γιούνγκ Μπόις στη Βέρνη, στη πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Μια “δήλωση” από την ομάδα του Χρήστου Κόντη, σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός έδειχνε να αναζητά τη χαμένη του ταυτότητα και να προσπαθεί να βρει έναν αγωνιστικό δρόμο, μετά το “διαζύγιο” με τον Ρουί Βιτόρια και το κακό ξεκίνημα στη Super League.

Μάλιστα ο Παναθηναϊκός φιγουράρει μόνος πρώτος στη βαθμολογία της League Phase του Europa League!

Θυμίζουμε πως στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης, η διαφορά τερμάτων έχει καθοριστική σημασία -ως κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας αλλά και στην τελική κατάταξη- και οι “πράσινοι” φρόντισαν από την πρώτη κιόλας αγωνιστική να την αξιοποιήσουν στο έπακρο.

Στη δεύτερη αγωνιστική, που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.
Οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη League Phase

Γιούνγκς Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4

2 Οκτωβρίου 2025, 19:45: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

23 Οκτωβρίου 2025, 19:45: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

6 Νοεμβρίου 2025, 19:45: Μάλμε – Παναθηναϊκός

27 Νοεμβρίου 2025, 22:00: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

11 Δεκεμβρίου 2025, 22:00: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

22 Ιανουαρίου 2026, 22:00: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

29 Ιανουαρίου 2026, 22:00: Παναθηναϊκός – Ρόμα

Πόσους όμως βαθμούς χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να προκριθεί στην επόμενη φάση; Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα μας τη δίνει η περασμένη -πρώτη-σεζόν της league Phase του Europa League.

Οι πρώτες 8 ομάδες πάνε απευθείας στη φάση των “16” του Europa League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Play offs.

Την περασμένη σεζόν λοιπόν, ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρμπαχτσε πέρασαν τελευταίες με 10 βαθμούς, ενώ Μπράγκα και Έλφσμποργκ, που είχαν την ίδια συγκομιδή, έμειναν εκτός λόγω διαφοράς τερμάτων.

Όσον αφορά την 8άδα τώρα, εκεί οι Ρέιντζερς, έχοντας 14 βαθμούς, τερμάτισαν 8οι, κερδίζοντας στη διαφορά τερμάτων την Μπόντο Γκλιμτ, την Άντερλεχτ και τη Στεάουα Βουκουρεστίου, που είχαν την ίδια συγκομιδή.

Θεωρητικά και μέχρι όλα να “αποτυπωθούν” εντός αγωνιστικού χώρου, Γκόου Αχέντ Ίγκλς, Στουρμ Γκρατς και Βικτόρια Πλζεν είναι ομάδες που ο Παναθηναϊκός μπορεί να τις νικήσει στο ΟΑΚΑ, κάτι που, αν συμβεί, ουσιαστικά θα τον στείλει στα Play Offs και θα τον έχει μέσα στο παιχνίδι της απευθείας πρόκρισης.
