Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε θέση στα play-offs του Europa League

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να “πέταξε” το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Μπέτις, παίζοντας χωρίς τον Κωνσταντέλια και δεχόμενος πίεση από τους Ισπανούς, αλλά η είσοδος του Έλληνα μεσοεπιθετικού έκανε επικίνδυνο το δικέφαλο (κέρδισε και πέναλτι) και τα γκολ των Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη έδωσαν τη νίκη στους Θεσσαλονικείς (2-0) στο ματς της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Στην 12η θέση της βαθμολογίας η ελληνική ομάδα που πέρασε στα playoffs. Την τελευταία αγωνιστική, στην έδρα της Λιόν, θα προσπαθήσει να μπει και στην πρώτη 8άδα, που δίνει απευθείας “εισιτήριο” στους “16”!

Προσπαθεί συνέχεια να «κλέψει» τα παιχνίδια

Ο Κωνσταντέλιας μπήκε σαν… σίφουνας στο ματς -στο δεύτερο ημίχρονο- και μεταμόρφωσε τον ΠΑΟΚ, κερδίζοντας μάλιστα πέναλτι, ο Γιακουμάκης είχε γκολ και ασίστ, ο Ζίβκοβιτς άνοιξε το… δρόμο και ο “δικέφαλος” ξεπέρασε ένα κακό πρώτο ημίχρονο και έφτασε στη μεγάλη νίκη επί της Μπέτις (πρώτη της ήττα στη φετινή League Phase του Europa League).

Με το “τρίποντο” αυτό, ο ΠΑΟΚ “κλείδωσε” τα playoffs του Europa League και θα πάει σε μια εβδομάδα στην έδρα της Λιόν, για τη νίκη που θα των ανεβάσει στην πρώτη οκτάδα και θα τον στείλει απευθείας στους “16” της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση…

Από την αρχή του αγώνα, η Μπέτις έδειξε τις προθέσεις της, να έχει την κατοχή της μπάλας και να “χτίσει” σωστές επιθέσεις, με καλό passing game. Ο ΠΑΟΚ απ’ την άλλη, προσπάθησε να πιέσει στο χώρο του κέντρου και να βγει στην κόντρα (βγήκε οφσάιντ στις πρώτες του προσπάθειες), αλλά βρέθηκε σε θέση άμυνας κι έτσι αναγκάστηκε να είναι πιο προσεκτικός στις κινήσεις του. Ο Γιακουμάκης τροφοδοτήθηκε πολλές φορές και έδωσε αρκετές μάχες, για να ανεβάσει σε μέτρα το “δικέφαλο”.

Παρά την υπεροχή της, η Μπέτις δεν μπόρεσε να φτιάξει κάποια μεγάλη φάση (τα σουτ της βρήκαν σε σώματα γηπεδούχων). Η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ βγήκε με αξιώσεις στην επίθεση, ήταν στη φάση του 20′. Ο “δικέφαλος” έκανε γρήγορη μετάβαση, καλή συνεργασία Τάισον με Ζίβκοβιτς και κεφαλιά πάσα του δεύτερου προς τον Πέλκα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έπιασε με τη μια το πλασέ, λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Μπέτις, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.

Η ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πιάσει καλό ρυθμό, κάνοντας αρκετά λάθη, στις επιθετικές του προσπάθειες και παρουσιάζοντας πρόβλημα στη μεσαία γραμμή (δεν είχε αρκετή ένταση). Η κεφαλιά του Κεντζιόρα στο 25′ ήρθε από στημένη φάση. Η Μπέτις συνέχισε να έχει το… πάνω χέρι και στο 30′ είχε την πρώτη της μεγάλη φάση στο ματς. Καλή στιγμή για την Μπέτις, με τον Ρουιμπάλ να πλασάρει με το δεξί από τα αριστερά της περιοχής και τον Τσιφτσή να πέφτει στη γωνία του και να κάνει την επέμβαση.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, πίεσε για να ανοίξει το σκορ στο στο 37′ είχε την καλύτερή του στιγμή. Από γύρισμα του Μπάμπα, ο Γιακουμάκης δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε στη μικρή περιοχή ώστε να τη στείλει στα δίχτυα. Στις καθυστερήσεις του 45λέπτου, ο Πάμπλο Γκαρθία σούταρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και έφυγε άουτ.

Ο ΠΑΟΚ δέθηκε πίεση από την Μπέτις με το… καλημέρα στην επανάληψη και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν άργησε να ρίξει στο ματς τον Κωνσταντέλια, με τους παίκτες των γηπεδούχων να στέλνουν άμεσα την μπάλα στα πόδια του, αλλά και στους Τάισον και Ζίβκοβιτς. Οι Θεσσαλονικείς έδειξαν να… στρώνουν και να παίζουν καλύτερα, με τον Μεϊτέ να βοηθάει στην ανάπτυξή τους.

Η άνοδος του ΠΑΟΚ έφερε τελικά το 1-0 στο 66′ με τον Ζίβκοβιτς, έπειτα από απίθανη συνεργασία. Οι γηπεδούχοι κυκλοφόρησαν την μπάλα από δεξιά, ο Μεϊτέ έσκαψε για τον Γιακουμάκη που έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Σέρβος με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, άνοιξε το σκορ. Λίγα λεπτά μετά (74′) ο Οζντόεφ σκόραρε με κεφαλιά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Το ματς απέκτησε τρελό ρυθμό, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν χαμένο τετ-α-τετ στο 82′ με τον Τάισον. Στο επόμενο λεπτό, όμως και μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Κωνσταντέλια και ο Γιακουμάκης ευστόχησε, για να διαμορφώσει το τελικό 2-0.

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Βοηθοί διαιτητές:

Αλμπέρτο Τεγκόνι (Ιταλία)

Τζοβάνι Μπατσίνι (Ιταλία)

Τέταρτος διαιτητής: Λούκα Τζουφέρλι (Ιταλία)

VAR: Ντανιέλε Κίφι (Ιταλία)

AVAR: Βαλέριο Μαρινί (Ιταλία)

