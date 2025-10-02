Ο Πάπας Λέων ευλόγησε ένα .. παγάκι! ΒΙΝΤΕΟ

Ο Λέων επικαλέστηκε τη μεταγενέστερη εγκύκλιο του Φραγκίσκου, που δημοσιεύθηκε το 2023, στην οποία ο Αργεντινός πάπας κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες, να δεσμευτούν σε υποχρεωτικούς στόχους για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής

02 Οκτ. 2025 10:58
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄  προήδρευσε στον εορτασμό της 10ης επετείου της ιστορικής οικολογικής εγκυκλίου του Φραγκίσκου, Laudato Si (Να είναι Ευλογημένος), σε μια παγκόσμια συνάντηση νότια της Ρώμης. Η εγκύκλιος παρουσίασε τη φροντίδα για τον πλανήτη ως επείγουσα και υπαρξιακής σημασίας ηθική υποχρέωση και εγκαινίασε ένα παγκόσμιο, λαϊκό κίνημα υπέρ της προστασίας της δημιουργίας του Θεού και των λαών που πλήττονται περισσότερο από την εκμετάλλευσή της.

Ο πάπας κάλεσε τους περίπου 1.000 εκπροσώπους περιβαλλοντικών ομάδων να ασκήσουν πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις για αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και εξέφρασε την ελπίδα ότι η επερχόμενη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα «θα ακούσει την κραυγή της Γης και την κραυγή των φτωχών».

Αν και δεν κατονόμασε πρόσωπα, η ομιλία του πρώτου Αμερικανού πάπα στην ιστορία ήρθε λίγες μέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χαρακτήρισε «απάτη» την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ο Λέων επικαλέστηκε τη μεταγενέστερη εγκύκλιο του Φραγκίσκου, που δημοσιεύθηκε το 2023, στην οποία ο Αργεντινός πάπας κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες, ενόψει συνεδρίου του ΟΗΕ, να δεσμευτούν σε υποχρεωτικούς στόχους για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Επικαλούμενος το κείμενο του Φραγκίσκου, υπενθύμισε ότι ορισμένοι ηγέτες επέλεξαν να «χλευάσουν τα εμφανή σημάδια της κλιματικής αλλαγής, να γελοιοποιήσουν όσους μιλούν για την υπερθέρμανση του πλανήτη, ακόμη και να κατηγορήσουν τους φτωχούς για αυτό ακριβώς που τους επηρεάζει περισσότερο».

Ο πάπας Λέων στη σκηνή με ένα τεράστιο κομμάτι πάγου

«Δεν μπορούμε να αγαπάμε τον Θεό, τον οποίο δεν μπορούμε να δούμε, ενώ περιφρονούμε τα πλάσματά του. Ούτε μπορούμε να αποκαλούμε τους εαυτούς μας μαθητές του Ιησού Χριστού χωρίς να συμμετέχουμε στην άποψή του για τη δημιουργία και στη φροντίδα του για όλα όσα είναι εύθραυστα και τραυματισμένα», είπε, προεδρεύοντας σε μια σκηνή στην οποία ξεχώριζε ένα μεγάλο κομμάτι ενός λιωμένου παγετώνα από τη Γροιλανδία και τροπικές φτέρες.

Σε βίντεο μάλιστα, ο πάπας φαίνεται να αγγίζει σαν να ευλογεί το μεγάλο κομμάτι πάγου πριν επιστρέψει στη θέση του

The Blessing of the Waters by Pope Leo XIV, at today’s ‘Raising Hope for Climate Justice’ International Conference at Castel Gandolfo. pic.twitter.com/QL5T5TOCvg

— Catholic Sat (@CatholicSat) October 1, 2025
