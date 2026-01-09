«Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου. Δεν έχει ακουμπήσει άλλος τα κορίτσια», συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα κορίτσια στη Μεσσαρά

Μουδιασμένη παρακολουθεί η κοινωνία της Μεσαράς στην Κρήτη τις εξελίξεις στην υπόθεση των δύο νεαρών γυναικών, μιας 14χρονης και μιας 22χρονης με νοητική υστέρηση, που φέρονται να κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον ίδιο τους τον πατέρα. Το οικογενειακό δράμα φέρεται να ήρθε στο φως μετά από καταγγελία του 23χρονου αδελφού τους, ο οποίος έπειτα από την αποκάλυψη της υπόθεσης έχει πάρει την επιμέλεια τους, με εντολή εισαγγελέα.

Μάλιστα, ο φερόμενος ως δράστης της σεξουαλικής κακοποίησης πατέρας της 22χρονης σύμφωνα με την καταγγελία έχει αποκτήσει κι ένα μωρό μαζί της.

«Το έκανα για να τις προστατεύσω»

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8 και τον Μάνο Τσιλιπουνιδάκη, ο αδελφός των δύο γυναικών αποκάλυψε όσα ανατριχιαστικά συνέβαιναν για χρόνια στην οικογένειά του, ενώ όπως τονίζει η καταγγελία έγινε για να προστατευτούν οι δύο αδελφές του.

«Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου. Δεν έχει ακουμπήσει άλλος τα κορίτσια. Τα έκανε όλα εκείνος», δηλώνει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με όσα λέει, οι πράξεις φέρονται να τελούνταν με απειλές και εξαναγκασμό, ενώ περιέγραψε φράσεις που – όπως λέει – χρησιμοποιούσε ο πατέρας τους πριν προχωρήσει στις πράξεις.

«Η μητέρα μου τα ήξερε όλα»

Ιδιαίτερα βαριά είναι και η καταγγελία σε βάρος της μητέρας τους, για την οποία ο αδελφός υποστηρίζει ότι γνώριζε τι συνέβαινε, κάνοντας λόγο για σιωπή και συγκάλυψη από τη μεριά της. «Εγώ νομίζω ότι το ήξερε», δηλώνει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι δέχεται πιέσεις και απειλές προκειμένου να του αφαιρεθεί η επιμέλεια των δύο αδελφών του κι ότι τα δύο κορίτσια έχουν υποστεί και σωματική κακοποίηση.

Μάλιστα, όπως είπε η μεγαλύτερη αδελφή του τον είχε καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση, με καθοδήγηση των γονιών τους.

Η σοκαριστική αποκάλυψη για το βρέφος

Ακόμη πιο ανατριχιαστική είναι η αναφορά σε βρέφος, το οποίο – όπως καταγγέλεται – είναι αποτέλεσμα βιασμού από τον πατέρα τους. «Στις 3 Ιανουαρίου (σ.σ: του 2025) η αδελφή μου μού αποκάλυψε ότι το παιδί είναι αποτέλεσμα βιασμού και ότι είναι του πατέρα μας».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η αδερφή του επιθυμούσε να μεγαλώσει το παιδί, ωστόσο οι γονείς φέρονται να παρενέβησαν, ενημερώνοντας την Πρόνοια ότι δήθεν δεν είναι ικανή να το αναθρέψει.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Μάνος Τσιλιπουνιδάκης, οι γονείς αλλά και η 22χρονη κοπέλα φέρεται να στοχοποιούν στις καταθέσεις τους έναν Πακιστανό, ως βιαστή της 22χρονης κόρης τους και πατέρα του παιδιού. «Δεν ήθελαν το παιδί από την πρώτη στιγμή, για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια», λέει χαρακτηριστικά ο αδελφός, που όπως είπε χαρακτηριστικά έμαθε ότι η αδελφή του ήταν έγκυος λίγο καιρό πριν γεννήσει.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ο πατέρας έχει δηλώσει ότι θέλει να γίνει τεστ DNA για να αποδειχθεί η πατρότητα του βρέφους, που – σύμφωνα με το ρεπορτάζ – γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου του 2025. Οι ίδιες πληροφορίες, θέλουν το μωράκι να μην έχει δοθεί για υιοθεσία, ενώ έπειτα από την άρνηση των παππούδων του να το αναλάβουν, έχει ανατεθεί στην Πρόνοια, αφού κι οι συγγενείς αρνήθηκαν να το πάρουν.

Παράλληλα, φέρεται να είναι στη διαδικασία προσωρινής φιλοξενίας από οικογένεια που βρίσκεται εκτός Κρήτης, ενώ επισημαίνεται ότι δεν έχει προχωρήσει διαδικασία υιοθεσίας του, μιας και υπάρχει έρευνα από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να ξεκαθαριστεί η όλη υπόθεση.

«Τα παιδιά θέλουν να μείνουν μαζί μου»

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι αδελφές του νιώθουν ασφαλείς μαζί του και επιθυμούν να παραμείνουν υπό τη φροντίδα του: «Μαζί μου περνάνε καλά, είναι ασφαλείς και αυτό θέλουν. Γι’ αυτό η εισαγγελέας μου έδωσε την επιμέλειά τους», δηλώνει χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία ότι υπάρχει προσπάθεια να επιστρέψουν στο οικογενειακό περιβάλλον: «Θέλουν να μου πάρουν τα κορίτσια για να συνεχίσουν να τα κακοποιούν», λέει και επισημαίνει ότι τα κορίτσια περνάνε καλά μαζί του, αν και συγγενίς του ισχυρίζονται ότι είναι άνεργος.

Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι εργάζεται και μπορεί να προσφέρει στα παιδιά ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον, δηλώνοντας αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με το creta24, το περιστατικό έγινε γνωστό χθες, οπότε μητέρα και πατέρας πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, για την άσκηση ποινικών διώξεων από τον Εισαγγελέα, ενώ έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν σήμερα και την ερχόμενη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία τριών παιδιών της οικογένειας, ο πατέρας φέρεται να βίαζε από το 2024 έως τα τέλη του 2025 τη 23χρονη κόρη του με νοητική υστέρηση, καθώς και τη 14χρονη αδερφή της. Στην καταγγελία προχώρησαν τα δύο κορίτσια της οικογένειας που παρουσιάζονται ως θύματα, καθώς και ο αδερφός τους.

Ο πατέρας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές, καθώς και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο, ενώ η μητέρα για το αδίκημα της σωματικής βίας στα παιδιά.

Ενώπιον της ανακρίτριας αναμενόταν να βρεθεί σήμερα η μητέρα, ενώ τη Δευτέρα απολογείται ο πατέρας.

Το ζευγάρι αρνείται τις κατηγορίες, με τους δικηγόρους μάλιστα να υποστηρίζουν πως υπάρχουν στοιχεία και μαρτυρίες που θα αποδείξουν την αθωότητά τους.

«Οι κατηγορίες στερούνται οποιουδήποτε αποδεικτικού ερείσματος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Κάρτσωνας, δικηγόρος του ζευγαριού.

«Έχουμε συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα, ώστε να αποδείξουμε ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν έχουν κανένα νομικό έρεισμα», ανέφερε ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηδάκης που επίσης εκπροσωπεί το ζευγάρι.

