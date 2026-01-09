Άγιος Παντελεήμονας: Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη στις τέσσερις ανήλικες που ξυλοκόπησαν τη 16χρονη συμμαθήτριά τους

Η εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών για την επίθεση σε 16χρονη ανήλικη στην οδό Αγίου Μελετίου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ακόμη ποινική δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ασκήθηκε σε βάρος τριών γονέων, που επίσης συνελήφθησαν.

Μετά την άσκηση της δίωξης οι ανήλικες και οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε ρητή δικάσιμος.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 13:40 το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) στην οδό Αγίου Μελετίου.

Η 16χρονη, κινεζικής καταγωγής, μεταφέρθηκε με μώλωπες και αμυχές στο νοσοκομείο Παίδων.

