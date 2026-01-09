Τραγωδία, έγκυος 15 ημερών φέρεται να ήταν η 18χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Ο άτυχος 19χρονος είχε γεννηθεί στα Εξαμίλια αλλά ζούσε το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα

Τραγωδία, έγκυος 15 ημερών φέρεται να ήταν η 18χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο
09 Ιαν. 2026 17:21
Pelop News

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο ένας 17χρονος και μια 18χρονη, μετά από τροχαίο κατά την επιστροφή τους από γλέντι το πρωί της Πέμπτης (08.01.2026).

Αποχωρούν από τα Τέμπη οι αγρότες – Επιστρέφουν στη Νίκαια για την πανελλαδική σύσκεψη

Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους των αδικοχαμένων, ο 17χρονος και η 18χρονη σύντροφός του είχαν πάει στην περιοχή των Εξαμιλίων στην Κορινθία, από την Πάτρα για οικογενειακό γλέντι, όταν τελικά έχασαν τη ζωή τους στο συγκλονιστικό τροχαίο. Το newsit.gr είχε φέρει στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το μοιραίο αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, βγήκε από την πορεία του και εκτοξεύτηκε στην αυλή σπιτιού με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στον ουρανό του οχήματος και οι νεαροί να εντοπιστούν μέσα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις γύρω από το θανατηφόρο τροχαίο, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, η άτυχη 18χρονη φέρεται πως ήταν έγκυος μόλις 15 ημερών, η οποία μάλιστα δεν γνώριζε ότι κυωφορούσε.

Ο άτυχος 19χρονος είχε γεννηθεί στα Εξαμίλια αλλά ζούσε το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα.

Οι έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζονται, με τους αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας να παραμένουν σοκαρισμένοι.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους της περιοχής, το μοιραίο αυτοκίνητο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα επειδή ο 17χρονος έπαιρνε μέρος σε αυτοσχέδιες κόντρες.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι στο Live News, ήταν θέμα χρόνου να υπάρξουν θύματα από τις αυτοσχέδιες κόντρες ορισμένων. Παρά τις καταγγελίες και τα παράπονα που είχαν κάνει, έβλεπαν την επικίνδυνη κατάσταση να συνεχίζεται χωρίς να ασχολείται κανείς. Μάλιστα, όπως τόνισαν, η αστυνομική παρουσία ήταν ανύπαρκτη στην περιοχή.

«Βγαίνουν από εδώ, γκαζώνουν και πάνω προς τα πάνω. Τους είδε ο άντρας μου», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Λίγο πριν την στιγμή του δυστυχήματος, κάτοικοι της περιοχής είδαν, όπως είπαν, δύο οχήματα να προπορεύονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και πίσω τους το αυτοκίνητο με το νεαρό ζευγάρι που έτρεχε για να πλησιάσει.

