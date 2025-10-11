«Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι»! Το μήνυμα της Εθνικής Ελπίδων ΦΩΤΟ

Η Ελληνική σημαία σηκώθηκε μετά τη νίκη επί της Γερμανίας

11 Οκτ. 2025 15:59
Η εθνική Ελπίδων (Κ21) επικράτησε 3-2 επί της Γερμανίας στην Ιένα, στο πλαίσιο των προκριματικών του EURO 2027. Όμως με τη λήξη του  αγώνα οι παίκτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη, αλλά με τον δικό τους τρόπο. Σήκωσαν την Ελληνική σημαία με μήνυμα για τον Πάνο Ρούτσι: “Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι” .

Τα γκολ της Εθνικής ομάδας πέτυχαν οι Κ. Κωστούλας, Τζίμας και Ράλλης!

Θυμίζουμε ότι η Εθνική μας με προπονητή τον Γιάννη Ταουσιάνη βρίσκεται στην κορυφή του 3ου ομίλου!

Την πρόκριση παίρνουν οι πρώτοι των 9 ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος.

Γερμανία (Αντόνιο Ντι Σάλβο): Ζάιμεν, Μοργκάλα (46΄ Ουεντραόγκο), Μπλανκ, Ρότε, Ούρλιχ, Ντάμαρ (76΄ Κουμούρ), Μπίσχοφ, Ασέκο (84΄ Άνσα), Βάιπερ, Τρεζόλντι (68΄ Πεϊτσίνοβιτς), Βάνερ (46΄ Ελ Μάλα)

Ελλάδα (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κ. Κωστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (73΄ Κάτρης), Γκούμας (29΄λ.τρ. Μπρέγκου), Καλοσκάμης, Πνευμονίδης (62΄ Σμυρλής), Τζίμας (62΄ Ράλλης), Μπ. Κωστούλας (72΄ Παπαδόπουλος)

 

 
