Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026: Άλλαξε ο χρόνος στο Κιριμπάτι και στη Νέα Ζηλανδία ΒΙΝΤΕΟ

Το Κιριμπάτι, γνωστό ως Νησί των Χριστουγέννων υποδέχθηκε πρώτο την Πρωτοχρονιά. Ακολούθησε η Νέα Ζηλανδία που υποδέχτηκε το 2026, με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό πάνω από το Ουέλινγκτον και το Όκλαντ, την ώρα που τεράστια πλήθη συγκεντρώνονταν στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη για τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Αυστραλία.

31 Δεκ. 2025 13:51
Pelop News

Οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς πραγματοποιούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς αποχαιρετούμε τις τελευταίες ώρες του 2025.

Το Κιριμπάτι, γνωστό ως Νησί των Χριστουγέννων υποδέχθηκε πρώτο την Πρωτοχρονιά. Ακολούθησε η Νέα Ζηλανδία που υποδέχτηκε το 2026, με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό πάνω από το Ουέλινγκτον και το Όκλαντ, την ώρα που τεράστια πλήθη συγκεντρώνονταν στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη για τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Αυστραλία.

Δείτε live:

Στις 13:00 (ώρα Ελλάδας) η Νέα Ζηλανδία υποδέχτηκε το 2026.


Καθώς η αλλαγή του χρόνου «ταξιδεύει» προς την Ασία, εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μεγαλουπόλεις όπως το Τόκιο, η Σεούλ και η Σιγκαπούρη, με συναυλίες, δημόσια countdown events και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ιστορικά μνημεία και κεντρικές πλατείες φωτίζονται, ενώ παραδοσιακά έθιμα συνταιριάζουν με σύγχρονες γιορτές.

Στη συνέχεια, η σκυτάλη περνά στην Αφρική και την Αμερική, όπου πόλεις όπως το Ρίο ντε Ζανέιρο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες ετοιμάζονται να υποδεχθούν το νέο έτος με μεγάλες συναυλίες, πυροτεχνήματα και εορταστικές εκδηλώσεις.

