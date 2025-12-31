Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026: Άλλαξε ο χρόνος στο Κιριμπάτι και στη Νέα Ζηλανδία ΒΙΝΤΕΟ

Οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς πραγματοποιούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς αποχαιρετούμε τις τελευταίες ώρες του 2025.

Το Κιριμπάτι, γνωστό ως Νησί των Χριστουγέννων υποδέχθηκε πρώτο την Πρωτοχρονιά. Ακολούθησε η Νέα Ζηλανδία που υποδέχτηκε το 2026, με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό πάνω από το Ουέλινγκτον και το Όκλαντ, την ώρα που τεράστια πλήθη συγκεντρώνονταν στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη για τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Αυστραλία.

Δείτε live:

Στις 13:00 (ώρα Ελλάδας) η Νέα Ζηλανδία υποδέχτηκε το 2026.

Happy New Year New Zealand! 🎉 Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building – the Sky Tower. Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/GMg9UnKboU — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025



Καθώς η αλλαγή του χρόνου «ταξιδεύει» προς την Ασία, εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μεγαλουπόλεις όπως το Τόκιο, η Σεούλ και η Σιγκαπούρη, με συναυλίες, δημόσια countdown events και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ιστορικά μνημεία και κεντρικές πλατείες φωτίζονται, ενώ παραδοσιακά έθιμα συνταιριάζουν με σύγχρονες γιορτές.

Στη συνέχεια, η σκυτάλη περνά στην Αφρική και την Αμερική, όπου πόλεις όπως το Ρίο ντε Ζανέιρο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες ετοιμάζονται να υποδεχθούν το νέο έτος με μεγάλες συναυλίες, πυροτεχνήματα και εορταστικές εκδηλώσεις.

