Ο «πόλεμος» OpenAI – Google ξεκίνησε: Ο Altman ανακοίνωσε το ChatGPT Atlas

Η OpenAI επαναπροσδιορίζει ριζικά τη σχέση μας με το internet, παρουσιάζοντας τον ChatGPT Atlas, έναν «έξυπνο» AI browser που φιλοδοξεί να μετατρέψει την πλοήγηση από παθητική διαδικασία σε μια διαδραστική εμπειρία, με την τεχνητή νοημοσύνη στο επικέντρο. Ο Atlas δεν είναι απλώς ένας ακόμη περιηγητής.

Είναι ένα εργαλείο που ενσωματώνει πλήρως το ChatGPT, λειτουργώντας ως βοηθός, συντονιστής και εν δυνάμει συνεργάτης του χρήστη κατά την πλοήγηση.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής για την OpenAI, η οποία πλέον δεν περιορίζεται στο να προσφέρει ένα chatbot μέσα από πλατφόρμες τρίτων, αλλά δημιουργεί το δικό της λειτουργικό οικοσύστημα, ελέγχοντας ολόκληρη την εμπειρία χρήσης – από την αναζήτηση πληροφορίας μέχρι την εκτέλεση ενεργειών μέσα στον ιστό και παράλληλα ξεκινάει εναν ολοκληρωτικο πόλεμο με την Google για την κυριαρχία του browsign αφου βαζει απεναντι στο Gemini και το Google search ενα πανίσχυρο AI tool το οποιο μετατρέπει όπως γνωρίζεμα μέχρι σήμερα το searching.

