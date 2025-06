Ο Ποστέκογλου για την κατάκτηση του Europa League: «Ήταν το πεπρωμένο μου»

Στην Ελλάδα περνά ημέρες χαλάρωσης ο Άγγελος Ποστέκογλου. Ο πρώην τεχνικός της Παναχαϊκής, βρίσκεται σε διακοπές στη νότια Ελλάδα και, μέσα από μια αποκλειστική συνέντευξη στο “Australian Story”, μίλησε για τον φετινό «άθλο» της Τότεναμ και τόνισε πως η κατάκτηση τροπαίων αποτελεί το πεπρωμένο του, παρά τις έντονες φήμες που κυκλοφορούν για το μέλλον του στην ομάδα.

Ο θόρυβος γύρω από το μέλλον του παραμένει ισχυρός, ιδιαίτερα στην Αγγλία, με ορισμένα ρεπορτάζ από το Νησί να αναφέρουν πως οι Σπερς αμφιταλαντεύονται μεταξύ της παραμονής ή της απομάκρυνσης του Ελληνοαυστραλού τεχνικού. Παρόλα αυτά, ο Ποστέκογλου, περνώντας πολύτιμο χρόνο με την οικογένειά του στη νότια Ελλάδα από τα τέλη Μαΐου, μοιράστηκε τις σκέψεις του για τα φετινά επιτεύγματα και την αποστολή του στο ποδόσφαιρο.

Αποστολή και δικαίωση

«Κάτι μου έλεγε ότι αυτό είναι το πεπρωμένο μου. Ότι ήταν η μοίρα μου να το κάνω. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δική μου αποστολή όταν μπήκα στον κόσμο του ποδοσφαίρου ήταν να κατακτήσω τρόπαια. Το ότι φτάσαμε στον τελικό, για εμένα τουλάχιστον, ήταν πραγματική δικαίωση της πορείας που είχαμε χαράξει. Ένας τελικός, και μάλιστα ενός σημαντικού τουρνουά. Μια ευκαιρία να γράψουμε ιστορία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ποστέκογλου.

Στη συνέχεια, ο Ελληνοαυστραλός προπονητής αναφέρθηκε στην ιστορία του συλλόγου σε μεγάλους αγώνες: «Μιλάμε για έναν σύλλογο που είχε χάσει τρεις τελικούς τα τελευταία 17 χρόνια και είχε φτάσει σε οκτώ ή εννιά ημιτελικούς. Δεν είναι και το καλύτερο ρεκόρ σε μεγάλα παιχνίδια. Υπήρχαν πολλοί νευρικοί άνθρωποι γύρω από την ομάδα, πίστεψέ με. Πιθανόν και οι οπαδοί μας».

Παραμένει διψασμένος

Παρά την κατάκτηση του Europa League, ο Ποστέκογλου δεν έχει καμία διάθεση να πατήσει φρένο. Αντιθέτως, θέλει το τρόπαιο να αποτελέσει μόνο την αρχή. «Ήρθα στην ομάδα για να κατακτήσω έναν τίτλο. Το πέτυχα. Και τώρα θέλω ακόμα περισσότερα», συνέχισε ο Ποστέκογλου. «Δύο ομάδες της Premier League σε ευρωπαϊκό τελικό… δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Αυτό ήταν το ένα και μοναδικό παιχνίδι του πλανήτη εκείνο το βράδυ. Όλος ο κόσμος το παρακολουθούσε».

Μήνυμα για το μέλλον

Ο Άγγελος Ποστέκογλου κατέληξε με ένα σαφές μήνυμα για το μέλλον: «Δεν ήθελα να μείνουμε μόνο στη χαρά της στιγμής. Μου αρέσει να ξεπερνάω αυτά τα εμπόδια. Είναι μια ευκαιρία να πείσω ακόμη περισσότερους ότι δεν έφτασα εδώ κατά τύχη. Τώρα που το γευτήκαμε, ας φροντίσουμε να ξαναβρεθούμε εδώ».

