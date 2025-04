Ο πρίγκιπας Ναν έγινε βασιλιάς στο Μονακό! Σπουδαία νίκη, κλείδωσε το πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη νίκη στο Μόντε Κάρλο για τον Παναθηναϊκό (88-76), που κλείδωσε την τετράδα και πήρε και τη διαφορά από την Μονακό. Οσκαρική εμφάνιση από τον Κέντρικ Ναν που σταμάτησε στους 37 πόντους και έκανε ρεκόρ καριέρας στην αξιολόγηση.

Στο 21-12 ανέβηκαν οι πράσινοι (13-3 εντός και 8-9 εκτός έδρας), με τον Κέντρικ Ναν να κάνει πράγματα και θαύματα στο δρόμο προς το Alphonso Ford Trophy και τη μάχη για το MVP της κανονικής περιόδου. Ο Εργκίν Αταμάν στηρίχθηκε στον μέγκασταρ της ομάδας του, με τον Αμερικανό να κουβαλάει στην πλάτη του τους πάντες (37 πόντοι, ρεκόρ καριέρας με 43 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 39:15).

🔥ON FIRE🔥

Kendrick Nunn with 18 first half points in Monaco👀@Paobcgr I #EveryGameMatters pic.twitter.com/C95rNQfFpO

