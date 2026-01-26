Ο πρόεδρος της ΝΕΠ έβγαλε είδηση για νέα πισίνα στην Πάτρα!

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Μανώλη Τσουραμάνη:

«Αγαπητά μέλη της οικογένειας της ΝΕΠ, αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, γονείς, συνεργάτες, φίλοι και υποστηρικτές της ομάδας μας,

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΕΠ.

Η συνάντησή μας αυτή δεν είναι μόνο μια όμορφη παράδοση, αλλά και μια ευκαιρία να κοιτάξουμε πίσω, να αξιολογήσουμε τη διαδρομή μας και να χαράξουμε όλοι μαζί την πορεία προς το μέλλον.

Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, αλλά και σημαντικές επιτυχίες. Με σκληρή δουλειά, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα καταφέραμε να διατηρήσουμε τη ΝΕΠ σε υψηλό αγωνιστικό και οργανωτικό επίπεδο. Οι αθλητές και οι αθλήτριές μας, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, οι προπονητές μας εργάστηκαν με επαγγελματικό και αφοσίωση και συνολικά ο σύλλογός μας έκανε βήματα προόδου που μας γεμίζουν με υπερηφάνεια.

Για το 2026 οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι: Θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη σωστή ανάπτυξη των τμημάτων μας, να ενισχύσουμε τις υποδομές και να δημιουργήσουμε ακόμη καλύτερες συνθήκες για τους νέους αθλητές. Παράλληλα, φιλοδοξούμε να πετύχουμε νέες αγωνιστικές διακρίσεις, πάντα με ήθος, σεβασμό και πίστη στις αξίες της ΝΕΠ.

Δεν είναι τυχαίο το ότι συμμετέχουμε σε όλες τις κατηγορίες του πόλο, αγόρια και κορίτσια και φτάνουμε στις τελικές φάσεις των πρωταθλημάτων.

Στην κολύμβηση εξακολουθούμε είμαστε η καλύτερη επαρχιακή ομάδα στην περιφέρειά μας, ενώ και στην καλλιτεχνική κολύμβηση πανηγυρίσαμε Πανελλήνιες επιτυχίες.

Η ΝΕΠ, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και του εθελοντισμού και θέλοντας να ευαισθητοποιήσει τους νέους, διοργάνωσε δυο δράσεις. Η μια ήταν σε συνεργασία με τον σύλλογο φοιτητών ιατρικής και αφορούσε τους δότες μυελού των οστών και η δεύτερη ήταν σε συνεργασία με το Δασαρχείο της Πάτρας και αφορούσε δεντροφύτευση στη δοκιμαζόμενη από τις φωτιές περιοχή του Γηροκομειού.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μας χορήγησε έναν απινιδιωτή για τις ανάγκες του σωματείου, αχρείαστος να είναι και ευχαριστούμε θερμά και ειδικά τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη για το ενδιαφέρον του.

Θα σας ενημερώσω και για κάτι που αφορά τα όνειρα της ΝΕΠ. Ο Δήμος Πατρέων και ειδικότερα οι αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, μας υπέδειξαν κάποιους χώρους για να επιλέξουμε στο άμεσο μέλλον προκειμένου να γίνει εκεί το κολυμβητήριο μας και το σπίτι της ΝΕΠ που όλοι επιθυμούμε.

Αφού ευχαριστήσω και το Πανεπιστήμιο Πατρών, τον πρύτανη Χρήστο Μπούρα και την αντιπρόταση Λένα Αλμπάνη για την παραχώρηση αυτού του όμορφου συνεδριακού χώρου που μας φιλοξενεί σήμερα, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που διακρίθηκαν στη διάρκεια του 2025, καθώς και τους προπονητές τους για την προσπάθειά τους.

Είστε το καλύτερο παράδειγμα για τη νέα γενιά του συλλόγου μας.

Τέλος, ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους όσοι στήριξαν τη ΝΕΠ, γονείς, χορηγούς, εθελοντές και τους φίλους της ομάδας. Χωρίς εσάς τίποτα από τα παραπάνω δεν θα ήταν δυνατόν.

Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και δημιουργική χρονιά.

Καλή επιτυχία στη ΝΕΠ μας!».

