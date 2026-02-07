Ο Προμηθέας 2014 έχασε από τον Πανελευσινιακό – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Ο Προμηθέας 2014 ηττήθηκε με 82-73 από τον Πανελευσινιακό στην Πάτρα για την 18η αγωνιστική του Α’ Ομίλου στο πρωτάθλημα της National League 1, με αποτέλεσμα να χάσει έδαφος στη μάχη της κορυφής.

Για την ακρίβεια, αν το πατρινό συγκρότημα κέρδιζε σήμερα, θα μπορούσε να κοιτάξει ακόμη και τη 2η θέση με μια ενδεχόμενη νίκη του στο ντέρμπι της Τετάρτης με την Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ. Και πάλι, όμως, όλα είναι ανοικτά μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος!

Οι φιλοξενούμενοι ήταν σταθερά μπροστά στο σκορ από τα μισά της α’ περιόδου και σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, χωρίς, βέβαια, να ξεφύγουν με διψήφιες διαφορες. Ο Προμηθέας 2014 έκανε την ύστατη αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά και μείωσε σε 75-73 στα 1.36′ πριν από το φινάλε. Ακολούθησε, όμως, καλάθι του Γεραμάνη και απανωτά άστοχα τρίποντα από Πρέκα και Κομνιανίδη και το παιχνίδι κάπου εκεί έλαβε τέλος…

Ο προπονητής του Προμηθέα 2014 Γιάννης Ντάγιος δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: “Συγχαρητήρια στην ομάδα του Πανελευσινιακού για τη νίκη.

Εμείς κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια σε όλη την διάρκεια του αγώνα, αλλά δεν τα καταφέραμε στο τέλος. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας για την προσπάθεια. Εμείς συνεχίζουμε πιστοί στο πλάνο μας και από αύριο θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας για το εξ αναβολής παιχνίδι της Τετάρτης με την Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ”.

Διαιτητές: Λιότσιος-Λιόνας-Τσουρή. Τα 10λεπτα: 19-23, 38-43 (ημ.), 53-61, 73-82.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Ντάγιος): Ράλλης, Κιόσια 16, Κομνιανίδης 16 (1), Πρέκας 12 (2), Δενδής 2, Αλεξανδρόπουλος 10 (1), Σταμούλος 5, Σοϊλεμετζίδης, Πούλος 10, Οικονομίδης 2, Κατσιγιάννης, Μέγγος.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κωντσαντώνης): Ιωάννου 21 (3), Στάμελος 16 (1), Αναγνωστόπουλος 17, Σταθόπουλος 4 (1), Γεραμάνης 6, Κατσογιάννης 2, Κυριλής 3 (1), Καραμαλέγκος 7 (1), Πιουσκουλόγλου 2, Ρεκουνιώτης 4.

Δείτε το βίντεο της αναμέτρησης:

