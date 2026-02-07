Ο Προμηθέας 2014 έχασε από τον Πανελευσινιακό – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Δεν τα κατάφερε στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανελευσινιακό ο Προμηθέας 2014, παρότι στο τέλος πήγε να κάνει την ανατροπή.

Ο Προμηθέας 2014 έχασε από τον Πανελευσινιακό - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Ο Προμηθέας 2014 (στη φωτογραφία ο Πούλος) ηττήθηκε από τον Πανελευσινιακό
07 Φεβ. 2026 20:08
Pelop News

Ο Προμηθέας 2014 ηττήθηκε με 82-73 από τον Πανελευσινιακό στην Πάτρα για την 18η αγωνιστική του Α’ Ομίλου στο πρωτάθλημα της National League 1, με αποτέλεσμα να χάσει έδαφος στη μάχη της κορυφής.

Για την ακρίβεια, αν το πατρινό συγκρότημα κέρδιζε σήμερα, θα μπορούσε να κοιτάξει ακόμη και τη 2η θέση με μια ενδεχόμενη νίκη του στο ντέρμπι της Τετάρτης με την Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ. Και πάλι, όμως, όλα είναι ανοικτά μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος!

Ο Προμηθέας 2014 έχασε από τον Πανελευσινιακό - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Ο Προμηθέας 2014 έχασε από τον Πανελευσινιακό - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Οι φιλοξενούμενοι ήταν σταθερά μπροστά στο σκορ από τα μισά της α’ περιόδου και σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, χωρίς, βέβαια, να ξεφύγουν με διψήφιες διαφορες. Ο Προμηθέας 2014 έκανε την ύστατη αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά και μείωσε σε 75-73 στα 1.36′ πριν από το φινάλε. Ακολούθησε, όμως, καλάθι του Γεραμάνη και απανωτά άστοχα τρίποντα από Πρέκα και Κομνιανίδη και το παιχνίδι κάπου εκεί έλαβε τέλος…

Ο Προμηθέας 2014 έχασε από τον Πανελευσινιακό - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Ο Προμηθέας 2014 έχασε από τον Πανελευσινιακό - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Ο προπονητής του Προμηθέα 2014 Γιάννης Ντάγιος δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: “Συγχαρητήρια στην ομάδα του Πανελευσινιακού για τη νίκη.
Εμείς κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια σε όλη την διάρκεια του αγώνα, αλλά δεν τα καταφέραμε στο τέλος. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας για την προσπάθεια. Εμείς συνεχίζουμε πιστοί στο πλάνο μας και από αύριο θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας για το εξ αναβολής παιχνίδι της Τετάρτης με την Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ”.

Ο Προμηθέας 2014 έχασε από τον Πανελευσινιακό - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Διαιτητές: Λιότσιος-Λιόνας-Τσουρή. Τα 10λεπτα: 19-23, 38-43 (ημ.), 53-61, 73-82.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Ντάγιος): Ράλλης, Κιόσια 16, Κομνιανίδης 16 (1), Πρέκας 12 (2), Δενδής 2, Αλεξανδρόπουλος 10 (1), Σταμούλος 5, Σοϊλεμετζίδης, Πούλος 10, Οικονομίδης 2, Κατσιγιάννης, Μέγγος.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κωντσαντώνης): Ιωάννου 21 (3), Στάμελος 16 (1), Αναγνωστόπουλος 17, Σταθόπουλος 4 (1), Γεραμάνης 6, Κατσογιάννης 2, Κυριλής 3 (1), Καραμαλέγκος 7 (1), Πιουσκουλόγλου 2, Ρεκουνιώτης 4.

Δείτε το βίντεο της αναμέτρησης:

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:24 Ένταση στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Διαδηλώσεις, επεισόδια και επεμβάσεις της αστυνομίας
21:24 Ανάποδα στην ΠΑΘΕ 72χρονος με άνοια για να πάει σε εκκλησία – Ένοχος ξανά από το δικαστήριο
21:12 Θέατρο, σάτιρα και Πατρινό Καρναβάλι: Πλημμύρισε γέλιο η πλατεία Γεωργίου με τα «ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» ΦΩΤΟ
21:06 Ο Ερμής πήρε αγχωτικό, αλλά σημαντικό τρίποντο
21:01 Πάτρα: Συλλυπητήρια του ΚΚΕ Αχαΐας στον Θανάση Μοδέ για την απώλεια της συζύγου του
21:00 Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των Πατρινών για παλαιές κλήσεις: Δεσμεύσεις λογαριασμών από τον Δήμο
20:55 Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στις νίκες με τον Έσπερο
20:48 Νέο ραντεβού διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία στις ΗΠΑ – Το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι
20:39 Ναυάγιο Χίου: Αεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα – Τα πρώτα στοιχεία για την κατάστασή τους
20:36 Θρίλερ με τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη: «Ενεργός» στα social media ενώ αγνοείται – Νέα ερωτήματα
20:32 Η Πάτρα φιλοξενεί τον τελευταίο γύρο του W Rising Stars
20:31 Συναγερμός στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μετά από απειλή για βόμβα – Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ ΝΕΟΤΕΡΑ
20:24 Κατάκολο: Η θάλασσα «κατάπιε» την παραλία – Νερά έφτασαν μέχρι τα σπίτια, ανησυχία στους κατοίκους ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
20:20 Κατασκοπευτικό θρίλερ με σμήναρχο: Ραντεβού με Κινέζο πράκτορα, χρήματα και απόρρητα στο μικροσκόπιο – Οι ποινές που θα αντιμετωπίσει
20:12 Νίκος Πολυδερόπουλος: Πρώτη φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του – «Υποκλίνομαι στη δύναμη των γυναικών»
20:08 Ο Προμηθέας 2014 έχασε από τον Πανελευσινιακό – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
20:00 Φοίβος Καρακίτσος: «Ο θάνατος είναι μία δημιουργημένη απάτη»
19:51 Σε παιχνίδι διαφήμιση η Ένωση νίκησε 81-80 τους «μελανόλευκους», ψηλώνει και βλέπει πολύ μακριά
19:48 Κλίντον για Έπσταϊν: Ζητούν δημόσια κατάθεση στο Κογκρέσο – «Να τελειώνουμε με τα παιχνίδια»
19:40 Αχαΐα: Συλλυπητήρια Κατσανιώτη για τον Λευτέρη Σταυρόπουλο – «Άνθρωπος με ήθος και δύναμη»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ