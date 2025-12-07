Ο Προμηθέας 2014 προηγείται στο ημίχρονο του Απόλλωνα

Προβάδισμα 11 πόντων έχει η ομάδα του Προμηθέα 2014 η οποία προηγείται εκτός έδρας με 50-39, στο τέλος του ημίχρονου, του Απόλλωνα, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της National Legue.

Η πρώτη περίοδος ήταν ντέρμπι ανάμεσά στις δυο ομάδες οι παίζοντας λιγότερα καλά στην άμυνα και έχοντας κακή κυκλοφορία στην επίθεση συμβάδισαν για μεγάλο διάστημα (6-7, 9-10, 16-12) πήγαν σε μεγάλα σκορ και για αυτό η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 20-18.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο χαρακτήρας ντέρμπι διατηρήθηκε, οι παίκτες του Προμηθέα παίζοντας πιεστική άμυνα αναγκάσαν τον Απόλλωνα σε λάθη και έτσι όχι μόνο ισοφάρισαν, αλλά πήραν προβάδισμα με 35-30 στο 15΄.

Με καλάθι του Κιερ, η ομάδα του Απόλλωνα μείωσε σε 38-37 στο 17΄, αλλά μέχρι εκεί, καθώς οι φιλοξενούμενοι με Καπετάκη-Κοναμιανίδη να είναι εύστοχοί διατήρησαν προβάδισμα (44-39) μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, όπου ηταν μπροστά με 50-39.

Τα 10λεπτα: 20-18, 39-50,

