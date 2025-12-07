Ο Προμηθέας 2014 προηγείται στο ημίχρονο του Απόλλωνα

Ο Προμηθέας 2014 προηγείται στο ημίχρονο του Απόλλωνα
07 Δεκ. 2025 18:50
Pelop News

Προβάδισμα 11 πόντων έχει η ομάδα του Προμηθέα 2014 η οποία προηγείται εκτός έδρας με 50-39, στο τέλος του ημίχρονου, του Απόλλωνα, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της National Legue.

Η πρώτη περίοδος ήταν ντέρμπι ανάμεσά στις δυο ομάδες οι παίζοντας λιγότερα καλά στην άμυνα και έχοντας κακή κυκλοφορία στην επίθεση συμβάδισαν για μεγάλο διάστημα (6-7, 9-10, 16-12) πήγαν σε μεγάλα σκορ και για αυτό η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 20-18.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο χαρακτήρας ντέρμπι διατηρήθηκε, οι παίκτες του Προμηθέα παίζοντας πιεστική άμυνα αναγκάσαν τον Απόλλωνα σε λάθη και έτσι  όχι μόνο ισοφάρισαν, αλλά πήραν προβάδισμα με 35-30 στο 15΄.

Με καλάθι του Κιερ, η ομάδα του Απόλλωνα μείωσε σε 38-37 στο 17΄, αλλά μέχρι εκεί, καθώς οι φιλοξενούμενοι με Καπετάκη-Κοναμιανίδη να είναι εύστοχοί διατήρησαν προβάδισμα (44-39) μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, όπου ηταν μπροστά με 50-39.

Τα 10λεπτα: 20-18, 39-50,

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:12 Εορτολόγιο: Ποια όνοματα γιορτάζει σήμερα;
7:10 Το δίκιο θέλει ψυχραιμία
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ