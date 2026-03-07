Ο Προμηθέας έχασε από την ΑΕΚ – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Η ΑΕΚ ήταν τρομερή και δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στον Προμηθέα Βίκος Cola, επικρατώντας με 102-85, για την 20ή αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Αρκετά επιθετικά ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες, πηγαίνοντας χέρι-χέρι στο σκορ στα πρώτα λεπτά του ματς (6-8). Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν ένα μικρό προβάδισμα τεσσάρων πόντων, με τον Γκρέι να καρφώνει και να διαμορφώνει το 14-10. Οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν λύσεις και έμεναν κοντά στο σκορ, όμως η ΑΕΚ κατάφερε να μείνει μπροστά, μετά από καλάθια του Λεκαβίτσιους, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με 24-21 υπέρ της ΑΕΚ.

Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα ξεκίνησαν αρκετά δυναμικά το δεύτερο δεκάλεπτο, ξεφεύγοντας γρήγορα με 12 πόντους (28-26). Οι φιλοξενούμενοι έχασαν τελείως τον ρυθμός τους, με την ΑΕΚ να το εκμεταλλεύεται και να είναι εξαιρετική και στις δύο πλευρές του παρκέ, φτάνοντας τη διαφορά μέχρι και στο +20 (50-30). Οι Κόουλμαν και Γκρέι έδωσαν λύσεις στην επίθεση για τον Προμηθέα, ρίχνοντας λίγο τη διαφορά, με την ΑΕΚ να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα (52-38).

Ο Προμηθέας παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, πλησιάζοντας στους έξι, μετά από τρίποντα των Γκρέι και Χάρις (59-53). Ωστόσο, η ΑΕΚ αντέδρασε άμεσα στο ξέσπασμα του Προμηθέα, κάνοντας με γοργούς ρυθμούς ξανά διψήφια τη διαφορά (70-54). Οι γηπεδούχοι πάτησαν το γκάζι, καταφέρνοντας να κλείσουν την τρίτη περίοδο με διαφορά 20 πόντων. (77-57).

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στο τελευταίο μέρος της αναμέτρησης, με την ΑΕΚ να συνεχίζει να κυριαρχεί και στις δύο πλευρές του παρκέ, φτάνοντας σε μία εύκολη νίκη.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Τσιμπούρης, Λεβεντάκος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-21, 52-38, 77-57, 102-85.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 19 (7/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Φίζελ 10 (5/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ) , Μπάρτλεϊ 2, Λεκαβίτσιους 18 (2/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 10 (1/1 δίποντο, 3/3 τρίποντα), Σκορδίλης, Μπράουν 12 (5/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Κατσίβελης 4, Φλιώνης 3, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 8, Νάναλι 16 (3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 21 (5/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τάκερ 17 (3/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κόουλμαν 12 (5/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Πλώτας 9, Πούλιος, Λάγιος , Μπέλο 2, Πρέκας 1, Κομνιανίδης 1, Σταυρακόπουλος 2, Γκραντ 19 (2/6 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Καραγιαννίδης 1.

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 23/40 δίποντα, 12/24 τρίποντα, 20/24 βολές, 35 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 8 επιθετικά), 23 ασίστ, 12 λάθη, 6 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 21 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 18/33 δίποντα, 11/28 τρίποντα, 16/22 βολές, 30 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 6 επιθετικά), 18 ασίστ, 12 λάθη, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 20 φάουλ.

