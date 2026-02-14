Ο Προμηθέας έχασε από το Περιστέρι και μπλέκει… – Φωτογραφίες

Την 9η συνεχόμενη ήττα του γνώρισε ο Προμηθέας Βίκος Cola και, πλέον, η πατρινή ομάδα θέλει ένα δυνατό «ηλεκτροσόκ» γιατί έχει μπλέξει σε περιπέτειες…

Ο Προμηθέας έχασε από το Περιστέρι και μπλέκει... - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας (στη φωτογραφία ο Νάσος Μπαζίνας) δεν απέφυγε την ήττα από το Περιστέρι
14 Φεβ. 2026 17:52
Σε μια πολύ δύσκολη κι αγχωτική χρονιά εξελίσσεται, πλέον, η φετινή για τον Προμηθέα Βίκος Cola, με τους τραυματισμούς βασικών παικτών (Μακ Κάλουμ, Γκρέι, Χάμοντς), αλλά και το ανακάτεμα του ρόστερ με προσθήκες ανάγκης (Μπέλο, Τάκερ, Γκραντ) να έχουν μπερδέψει την πατρινή ομάδα, με αποτέλεσμα να έχει μπλέξει σε περιπέτειες σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στα πλέι-οφ της Basket League.

Το γράφουμε αυτό, καθώς μετά τη σημερινή ήττα από το Περιστέρι στο «Τόφαλος» (σκορ 77-84), οι «Προμηθείς» θα πρέπει να κάνουν μεγάλες υπερβάσεις για να διεκδικήσουν μια θέση στην 8άδα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και να μην… τρέχουν με Πανιώνιο ή Μαρούσι.

Τι ακολουθεί, όμως, στη συνέχεια, αμέσως μετά το πέρας του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη και τα «Παράθυρο» της Εθνικής μας ομάδας; Ο Προμηθέας στην επανέναρξη της Basket League καλείται να παίξει με την ΑΕΚ και τον ΑΟ Μυκόνου εκτός έδρας κι ακολούθως με τον Κολοσσό στην Πάτρα και τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται αναμφίβολα για τον πιο «καυτό» Μάρτιο από τη χρονιά που ο Προμηθέας ανέβηκε στη Basket League, εδώ και μια 8ετία περίπου!

Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι μ το Περιστέρι, επί της ουσίας κρίθηκε στα μισά της τελευταίας περιόδου, όταν το Περιστέρι προηγήθηκε με 66-74 στο 34΄, με 71-80 στο 36΄ και με 72-82 στο 38΄, βραχυκυκλώνοντας την ομάδα του Κούρο Σεγκούρα. Οι «Προμηθείς» είχαν έναν κακό α΄ ημίχρονο, με μεγάλη αστοχία, η οποία συνεχίστηκε και στην επανάληψη και, μάλιστα, με πολλές χαμένες κρίσιμες ελεύθερες βολές. Αν υπάρχει κάτι για το οποίο τουλάχιστον κρατάει μια αισιοδοξία ο Προμηθέας είναι ότι προστάτευσε το +12 του α’ γύρου.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Χριστινάκης, Τεφτίκης. Τα 10λεπτα: 21-24, 43-46 (ημ.), 62-62, 77-84.

Περισσότερα σε λίγο…

 

 

