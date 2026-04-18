Ο Προμηθέας έχασε στην Καρδίτσα και θέλει νίκη με Ηρακλή – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Ο Προμηθέας Βίκος Cola δεν τα κατάφερε στην Καρδίτσα κι έμεινε στις 7 νίκες στην κανονική διάρκεια της Basket League.

18 Απρ. 2026 20:18
Pelop News

Ο Προμηθέας Βίκος Cola δεν τα κατάφερε στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Καρδίτσα, έχασε 95-79 και, πλέον, θέλει μόνο νίκη στην αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Basket League με αντίπαλο τον Ηρακλή στο «Τόφαλος».

Η Καρδίτσα πέτυχε την 7η νίκη της, όσες έχει και ο Προμηθέας (το Μαρούσι έχει 6), με το πατρινό συγκρότημα να έχει, όμως, το αβαντάζ σε περίπτωση ισοβαθμίας με τους Θεσσαλούς.

Ο Μπράντον Τζέφερσον ήταν ο κορυφαίος από την ομάδα της Θεσσαλίας, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ. Καλή παρουσία σημείωσε και ο Ντέιμιεν Τζέφερσον, σημειώνοντας 19 πόντους, μαζεύοντας 7 ριμπάουντ και μοιράζοντας 2 ασίστ.

Από τους ηττημένους, ο Ρομπ Γκρέι ήταν εκείνος που κατέγραψε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους και 4 ασίστ.

Διαιτητές: Τσιμπούρης-Ζακεστίδης-Αγγελής. Τα 10λεπτα: 26-16, 46-39 (ημ.), 73-64, 95-79.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Μπ.Τζέφερσον 22 (2/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Άπσον 13 (4/5 δίποντα, 5/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κασελάκης 6 (2/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Καμπερίδης 9 (3/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Ντ.Τζέφερσον 19 (7/11 δίποντα, 2/3 βολές, 7 ριμπάουντ), Εστράντα 10 (2/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Χόρχλερ 9 (4/6 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Λιαπής, Πουλιανίτης, Δίπλαρος 4 , Καμαριανός, Μάντσεν 3.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μπατής): Χάμοντς 9 (3/7 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 10 (4/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Γκρέι 25 (6/11 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Κόουλμαν 11 (4/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Πλώτας 2, Μπέλο 13 (5/5 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Τάκερ 5, Μπαζίνας 4, Πρέκας, Κομνιανίδης, Κιόσα, Σταυρακόπουλος.

Τα ομαδικά στατιστικά για την Καρδίτσα: 22/37 δίποντα, 11/25 τρίποντα, 18/29 βολές, 42 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 14 επιθετικά), 22 ασίστ, 12 λάθη, 7 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 25 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 24/38 δίποντα, 5/21 τρίποντα, 16/19 βολές, 25 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 5 επιθετικά), 16 ασίστ, 9 λάθη, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 25 φάουλ.

Ο προπονητής του Προμηθέα Μάριος Μπατής δήλωσε τα εξής αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης: «Δεν καταφέραμε να διορθώσουμε στο β΄ ημίχρονο αυτά που θέλαμε. Τα παιδιά, πάντως, έκαναν μεγάλη προσπάθεια. Προσπαθήσαμε να βάλουμε στο παιχνίδι και τους Γκρέι και Χάμοντς που τους είχαμε και πάλι κοντά μας μετά από τρεις μήνες. Η Καρδίτσα είχε τον Τζέφερσον σε πολύ καλή ημέρα, ενώ χτύπησε και μέσα στο καλάθι. Ηταν δίκαιη η επικράτησή της».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ