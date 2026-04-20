Ο Προμηθέας βρίσκεται συνεχώς στο βάθρο τα τελευταία χρόνια στα Πανελλήνια πρωταθλήματα της ΕΟΚ σε Παίδες, Εφηβους και Rising Stars.

Ο Προμηθέας έχασε το χρυσό, κέρδισε το ρεκόρ Ο Προμηθέας είναι η πιο συνεπής ομάδα στην Ελλάδα στην Ανάπτυξη στα αγόρια
20 Απρ. 2026 9:53
Pelop News

Με τη συμμετοχή του στον χθεσινό τελικό του Πανελληνίου Εφηβικού πρωταθλήματος μπάσκετ, ο Προμηθέας έφτασε σε ένα μοναδικό ρεκόρ, καθώς είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη συνέπεια στο βάθρο των Αναπτυξιακών πρωταθλημάτων της ΕΟΚ τα τελευταία χρόνια (Παίδες, Εφηβοι, Rising Stars).
Οι «Προμηθείς» μπορεί να απώλεσαν το χρυσό μετάλλιο, χάνοντας από τον Ολυμπιακό με 72-65, όμως κέρδισαν το χειροκρότημα όλων, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη διοργάνωση την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στην Πάτρα. Το χθεσινό παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες στην τελευταία περίοδο, όταν οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τις λύσεις και «κλείδωσαν» τη νίκη.
Πλέον, οι πιτσιρικάδες του Προμηθέα θα πιάσουν δουλειά ως… Προμηθέας 2014 αυτήν τη φορά για τη σειρά των προημιτελικών του Α΄ Ομίλου της National League 1 με τον Απόλλωνα, η οποία συνεχίζεται μεθαύριο στο κλειστό γυμναστήριο των «μελανόλευκων». Θυμίζουμε ότι οι «Προμηθείς» προηγούνται με 2-1 νίκες κι αν νικήσουν μεθαύριο θα προκριθούν στους ημιτελικούς εκεί όπου περιμένει η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:03 Αστροναύτης της NASA κατέγραψε «γήινη δύση» πίσω από τη Σελήνη σε ιστορική αποστολή
10:00 Δυτική Ελλάδα: Αναμονή μηνών οι ευάλωτοι, δραματικές καθυστερήσεις σε ραντεβού για άτομα με αναπηρία
9:56 ΔΥΠΑ: 1.000 νέες θέσεις εργασίας με επιδότηση έως 14.220 ευρώ
9:55 Προμηθέας-Ηρακλής: Η νίκη θέλει και… διαφορά για να οδηγήσει στην 8η θέση
9:53 Ο Προμηθέας έχασε το χρυσό, κέρδισε το ρεκόρ
9:50 Μαρία Νιέβες: Πέθανε η μεγάλη κυρία του αργεντίνικου ταγκό
9:49 Περιφερειακά κανάλια: Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο
9:38 Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Τι εννοεί όταν λέει ότι είναι «άθεος χριστιανός ορθόδοξος»
9:36 Σοκ στο Υπουργείο Τουρισμού: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο
9:33 Αποτοξίνωση μετά το Πάσχα: Τι να φάτε και τι να αποφύγετε
9:28 Περού: Χιλιάδες στους δρόμους στη Λίμα με καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές
9:16 Πρωτομαγιά στην Αιγιάλεια: 4 τρόποι να ζήσεις την πιο ανοιξιάτικη απόδραση δίπλα σε βουνό και θάλασσα ΦΩΤΟ
9:11 Κικίλιας από Ρέθυμνο: «Προτεραιότητα η θωράκιση της Κρήτης έναντι των κυκλωμάτων λαθρεμπορίας»
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει.
8:54 Διεθνής αναγνώριση για τη Σύρο: Η «αρχόντισσα των Κυκλάδων»
8:46 Αγορά Ακινήτων: Οι ακριβότερες και οικονομικότερες περιοχές της χώρας, στο +10,9% οι τιμές στην Πάτρα
8:33 Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την πολύνεκρη επίθεση στη Λουιζιάνα
8:26 Θεσσαλονίκη: Αλαλούμ στην Εθνική Οδό από αγελάδα που κυκλοφορούσε ανάμεσα σε αυτοκίνητα
8:16 Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα μετά την κατάσχεση του πλοίου από τις ΗΠΑ
8:08 Ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά προϊόντα λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή: Τι θα πληρώνουμε ακριβότερα τις επόμενες ημέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
