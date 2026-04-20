Ο Προμηθέας έχασε το χρυσό, κέρδισε το ρεκόρ

Με τη συμμετοχή του στον χθεσινό τελικό του Πανελληνίου Εφηβικού πρωταθλήματος μπάσκετ, ο Προμηθέας έφτασε σε ένα μοναδικό ρεκόρ, καθώς είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη συνέπεια στο βάθρο των Αναπτυξιακών πρωταθλημάτων της ΕΟΚ τα τελευταία χρόνια (Παίδες, Εφηβοι, Rising Stars).

Οι «Προμηθείς» μπορεί να απώλεσαν το χρυσό μετάλλιο, χάνοντας από τον Ολυμπιακό με 72-65, όμως κέρδισαν το χειροκρότημα όλων, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη διοργάνωση την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στην Πάτρα. Το χθεσινό παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες στην τελευταία περίοδο, όταν οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τις λύσεις και «κλείδωσαν» τη νίκη.

Πλέον, οι πιτσιρικάδες του Προμηθέα θα πιάσουν δουλειά ως… Προμηθέας 2014 αυτήν τη φορά για τη σειρά των προημιτελικών του Α΄ Ομίλου της National League 1 με τον Απόλλωνα, η οποία συνεχίζεται μεθαύριο στο κλειστό γυμναστήριο των «μελανόλευκων». Θυμίζουμε ότι οι «Προμηθείς» προηγούνται με 2-1 νίκες κι αν νικήσουν μεθαύριο θα προκριθούν στους ημιτελικούς εκεί όπου περιμένει η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ.

