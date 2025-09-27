Ο Προμηθέας έφτασε τον Ολυμπιακό στα όρια του! Επέστρεψε δύο φορές από το -20

Κυριολεκτικά στα όρια του έφτασε τον περυσινό πρωταθλητή Ολυμπιακό ο Προμηθέας. Μπορεί να ηττήθηκε 92-83 από τους «ερυθρόλευκους» στον τελικό του Super Cup στη Ρόδο γυρίζ0ντας μάλιστα δύο φορές από το -20!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε εκπληκτικά στο ματς, προηγήθηκε με 21-4, όμως στην τέταρτη περίοδο τα χρειάστηκε. Είδε τους Πατρινούς να μειώνουν στους τέσσερις, σημείο στο οποίο ο Κώστας Παπανικολάου βγήκε μπροστά και με δικά του καλάθια έκρινε το αποτέλεσμα.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν και πάλι ο MVP των ερυθρόλευκων με σπουδαία δουλειά στο σκοράρισμα και από εκεί και πέρα ακολούθησαν ο Τόμας Γουόκαπ, ο Σάσα Βεζένκοβ κι ο Ντόντα Χολ που έχει κλέψει τις εντυπώσεις στο σύντομο διάστημα που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Ο Προμηθέας, από την πλευρά του, έκανε συγκλονιστική προσπάθεια και είχε τις ευκαιρίες για να πιέσει ακόμη περισσότερο τους αντιπάλους του. Το κακό ξεκίνημα προβλημάτισε πολύ τον Γιώργο Λιμνιάτη, όμως το φινάλε του ματς του άφησε σίγουρα μια πιο γλυκιά γεύση. Δεν αγωνίστηκε ο Αντώνης Καραγιαννίδης, με αποτέλεσμα το ροτέισον στη ρακέτα να είναι ακόμη μικρότερο για τους Πατρινούς.

Ο Νάσος Μπαζίνας ήταν ο κορυφαίος του Προμηθέα, αυτός που πίεσε τον Ολυμπιακό στην τέταρτη περίοδο, το βράδυ που Κένταλ ΜακΚάλουμ και Ρομπ Γκρέι δεν έκαναν μεγάλη ζημιά στους Πειραιώτες.

Ο αγώνας

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ άνοιξε το ματς ο Μπαρτζώκας, που είδε τον Ολυμπιακό να γράφει το 11-0 στο τρίτο λεπτό και να μη δέχεται πόντο για σχεδόν τέσσερα. Το 21-4 απογοήτευε τον Λιμνιάτη, όμως ο Προμηθέας βρήκε τα πατήματά του, μείωσε στους εννέα στο τέλος της περιόδου (26-17) και έδωσε ενδιαφέρον σε ένα ματς που έδειχνε να μετατρέπεται σε παράσταση για έναν ρόλο.

Η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού δεν είχε μεγάλη παραγωγικότητα στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, όμως ο Χολ τελείωσε φάσεις κοντά στο καλάθι, ο Λι κι ο Γουόρντ ακολούθησαν για το 39-26 στο 15′ και στο ημίχρονο (49-36) μάλλον ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Οι Πειραιώτες επειδή είχαν τον έλεγχο του αγώνα χωρίς να πιέζονται κι ο Προμηθέας γιατί έδειξε αντίδραση όταν όλα έδειχναν μαύρα για εκείνον στο ξεκίνημα.

Ο Γουόκαπ με τρίποντα κράτησε τον Ολυμπιακό σε απόσταση ασφαλείας (58-43 στο 26′), καθώς Φουρνιέ – Βεζένκοβ δεν είχαν την αποτελεσματικότητα που ήθελαν. Η αντίδραση του Προμηθέα ήρθε στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Μπαζίνα να κάνει σπουδαία δουλειά για το 70-63 στο 32′, να βάζει τρίποντο για το 73-68 στο 33′, αλλά τους Πειραιώτες να βρίσκουν τις λύσεις από τα χέρια του Παπανικολάου για να πάρουν το τρόπαιο χωρίς προβλήματα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Τηγάνης, Μαρινάκης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-17, 49-36, 70-53, 92-80

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Βεζένκοβ 16 (5/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/6 βολές, 3 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 23 (3/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 6 (1/2 δίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φουρνιέ 5 (21/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουόρντ 3, Λι 2, Παπανικολάου 7 (1), Νετζήπογλου, Πίτερς 8 (2/5 δίποντα, 4/4 βολές), Χολ 11 (3/3 δίποντα, 5/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ)

Προμηθέας Πάτρας (Λιμνιάτης): Χάμοντς 7 (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κόουλμαν 2, ΜακΚάλουμ 14 (3/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα), Γκρέι 11 (3/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ασίστ), Σταυρακόπουλος, Πλώτας 6 (3/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα), Μπαζίνας 17 (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ), Πρέκας 3 (1), Πόλικαπ 14 (7/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μακούρα 9 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ)

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



