Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη – Φωτογραφίες

Ο Προμηθέας Βίκος Cola υποκλίθηκε στην αγωνιστική ανωτερότητα της Σαλόν και μετά την ήττα του στο «Τόφαλος» με 92-82 αποχαιρέτησε το BCL για φέτος. Πλέον, το πατρινό συγκρότημα θα επικεντρώσει το βάρος του στις εγχώριες υποχρεώσεις του, αρχής γενομένης από το εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής (16.00) με αντίπαλο το Μαρούσι.

Το πατρινό συγκρότημα έδειξε διάθεση στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, όμως από τα μισά της α΄ περιόδου κι έπειτα οι Γάλλοι είχαν τα ηνία του αγώνα, διατηρώντας μια σταθερή διαφορά μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Οι «Προμηθείς» ήταν πολύ άστοχοι (19/57 δίποντα με ποσοστό ευστοχίας 33,3%), σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους που έβγαλαν μεγάλη ενέργεια στο παρκέ. Να σημειωθεί ότι ο Προμηθέας αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία (διάστρεμμα) Πόλι Πόλιπακ και τον Τζέι Πι Μακούρα (απόφαση του προπονητή).

Διαιτητές: Κοζλόφσκις (Λετονία), Μπαλντίνι (Ιταλία), Βέλκοφ (Βουλγαρία). Τα 10λεπτα: 17-21, 37-41 (ημ.), 57-72, 82-92.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 2, Χάμοντς 13 (2), Μπαζίνας 5 (1), Κόουλμαν 8 (9ριμπ.), Πλώτας 6 (3ριμπ.), Μακ Κάλουμ 8 (1τρ., 4ριμπ., 6ασ.), Λάγιος 6, Καραγιαννίδης 4 (11ριμπ., 4κλ., 3κοψ.), Γκρέι 19 (3τρ., 4λ.), Πρέκας 2, Σταυρακόπουλος 9 (1).

ΣΑΛΟΝ (Ντελόρ): Νάτζι, Ναντόλνι 2 (4ριμπ., 4λ.), Ανοχίλι-Κιλέν 9 (1τρ., 7ριμπ.), Ντάρλινγκ 17 (3τρ., 4ριμπ.), Τάκερ 2, Τσουπάς 2, Χιλ 14 (2τρ., 4ασ.), Γκοντού 18 (10ριμπ.), Λερέι 12 (1τρ., 3ριμπ., 12ασ., 3κλ.), Τονελιέ, Ματς 9 (1τρ., 7ριμπ.), Κάθμπερτσον 7 (1τρ., 4ριμπ., 4ασ.).

Τα ομαδικά στατιστικά:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: 20/25 ελεύθερες βολές, 19/57 δίποντα, 8/26 τρίποντα, 43 ριμπάουντ (18 αμυντικά – 25 επιθετικά), 12 ασίστ, 12 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 11 λάθη, 20 φάουλ.

ΣΑΛΟΝ: 11/19 ελεύθερες βολές, 27/43 δίποντα, 9/23 τρίποντα, 50 ριμπάουντ (34 αμυντικά – 16 επιθετικά), 26 ασίστ, 5 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 21 λάθη, 24 φάουλ.

