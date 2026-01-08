Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη – Φωτογραφίες

Ο Προμηθέας αποκλείστηκε από τη Σαλόν από τη συνέχεια του BCL και πλέον θα στρέψει την προσοχή του στις εγχώριες υποχρεώσεις του, με πρώτο αντίπαλο την Κυριακή το Μαρούσι.

Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη
08 Ιαν. 2026 22:27
Pelop News

Ο Προμηθέας Βίκος Cola υποκλίθηκε στην αγωνιστική ανωτερότητα της Σαλόν και μετά την ήττα του στο «Τόφαλος» με 92-82 αποχαιρέτησε το BCL για φέτος. Πλέον, το πατρινό συγκρότημα θα επικεντρώσει το βάρος του στις εγχώριες υποχρεώσεις του, αρχής γενομένης από το εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής (16.00) με αντίπαλο το Μαρούσι.

Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη - Φωτογραφίες

Το πατρινό συγκρότημα έδειξε διάθεση στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, όμως από τα μισά της α΄ περιόδου κι έπειτα οι Γάλλοι είχαν τα ηνία του αγώνα, διατηρώντας μια σταθερή διαφορά μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Οι «Προμηθείς» ήταν πολύ άστοχοι (19/57 δίποντα με ποσοστό ευστοχίας 33,3%), σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους που έβγαλαν μεγάλη ενέργεια στο παρκέ. Να σημειωθεί ότι ο Προμηθέας αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία (διάστρεμμα) Πόλι Πόλιπακ και τον Τζέι Πι Μακούρα (απόφαση του προπονητή).

Διαιτητές: Κοζλόφσκις (Λετονία), Μπαλντίνι (Ιταλία), Βέλκοφ (Βουλγαρία). Τα 10λεπτα: 17-21, 37-41 (ημ.), 57-72, 82-92.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 2, Χάμοντς 13 (2), Μπαζίνας 5 (1), Κόουλμαν 8 (9ριμπ.), Πλώτας 6 (3ριμπ.), Μακ Κάλουμ 8 (1τρ., 4ριμπ., 6ασ.), Λάγιος 6, Καραγιαννίδης 4 (11ριμπ., 4κλ., 3κοψ.), Γκρέι 19 (3τρ., 4λ.), Πρέκας 2, Σταυρακόπουλος 9 (1).

ΣΑΛΟΝ (Ντελόρ): Νάτζι, Ναντόλνι 2 (4ριμπ., 4λ.), Ανοχίλι-Κιλέν 9 (1τρ., 7ριμπ.), Ντάρλινγκ 17 (3τρ., 4ριμπ.), Τάκερ 2, Τσουπάς 2, Χιλ 14 (2τρ., 4ασ.), Γκοντού 18 (10ριμπ.), Λερέι 12 (1τρ., 3ριμπ., 12ασ., 3κλ.), Τονελιέ, Ματς 9 (1τρ., 7ριμπ.), Κάθμπερτσον 7 (1τρ., 4ριμπ., 4ασ.).

Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη - Φωτογραφίες

Τα ομαδικά στατιστικά:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: 20/25 ελεύθερες βολές, 19/57 δίποντα, 8/26 τρίποντα, 43 ριμπάουντ (18 αμυντικά – 25 επιθετικά), 12 ασίστ, 12 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 11 λάθη, 20 φάουλ.

ΣΑΛΟΝ: 11/19 ελεύθερες βολές, 27/43 δίποντα, 9/23 τρίποντα, 50 ριμπάουντ (34 αμυντικά – 16 επιθετικά), 26 ασίστ, 5 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 21 λάθη, 24 φάουλ.

Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη - Φωτογραφίες

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Ο «μαύρος χρυσός» που διαμόρφωσε την ελληνική οικονομία και κοινωνία
22:57 «Καθηλωμένα» θα παραμείνουν τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας
22:51 Πάτρα: Εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από το σπίτι της στο Ρίο
22:47 Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ: Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός στην Ειρήνη Καραβίτη
22:37 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ για τα 9.800.000 ευρώ
22:27 Ο Προμηθέας είπε «αντίο» στην Ευρώπη – Φωτογραφίες
22:21 Πάτρα: Η απολογία για τη φονική συμπλοκή στο κλαμπ, ΦΩΤΟ
22:10 Αυτό είναι το υπερτρόφιμο που ζυμωμένο αποτελεί ισχυρό «φάρμακο» για το πεπτικό μας σύστημα
22:01 «Ήταν πάντοτε υποστηρικτικός, χωρίς αυτόν δεν θα είχα κάνει οικογένεια», αποκαλυπτική η Νόνη Δούνια
21:52 Πάτρα: Αυτοί εμπλέκονται στα «χοντρά» επεισόδια στο κέντρο της πόλης, έγιναν συλλήψεις
21:41 Αποκάλυψη Reuters: Από την κυβέρνηση Τραμπ εξετάζεται σενάριο εφάπαξ πληρωμής 10.000-100.000 ευρώ σε κάθε Γροιλανδό, για να ενταχθούν στις ΗΠΑ
21:31 Συμπέθερος έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε τον συμπέθερό του!
21:20 «Επιστρέφουν» στην Ευρώπη ιλαρά και ερυθρά, τι συμβαίνει στην Ελλάδα
21:10 Κύπρος: Πολιτικός σεισμός με βίντεο για προεδρικές μίζες
21:01 Ιστορικός θρίαμβος για την Καρδίτσα με υπογραφή Δίπλαρου
20:50 Πένθος βαρύ για τον χαμό της εκπαιδευτικού Ειρήνης Καραβίτη
20:41 Ιράν: Τρομερή ανασφάλεια και μεγάλες διαδηλώσεις, πολίτης έριξε αυτοκίνητο πάνω σε αστυνομικούς, χωρίς Ίντερνετ η χώρα, ΒΙΝΤΕΟ
20:31 ΗΠΑ: Μπλοκ της Γερουσίας με ψήφισμα για νέες στρατιωτικές ενέργειες στη Βενεζουέλα
20:20 Δανιήλ και Αντωνίου «σφυρίζουν» τα ντέρμπι της Α’ Κατηγορίας
20:11 «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου», ένταση με Κωνσταντοπούλου και Καιρίδη στη Βουλή, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ