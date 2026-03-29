Ο Προμηθέας ήττα στην Πυλαία από τον ΠΑΟΚ – Φωτογραφίες

Ο ΠΑΟΚ δεν παιζόταν σήμερα, με τον Προμηθέα Βίκος Cola να γνωρίζει την ήττα στην Πυλαία με σκορ 100-70 για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι ήθελε σε επίθεση και άμυνα και οι «Προμηθείς» ήταν ανταγωνιστικοί για μόλις τρία λεπτά, καθώς μετά το 7-7, έβλεπαν τους γηπεδούχους να κυριαρχούν και στις δύο πλευρές του παρκέ και να απομακρύνονται συνεχώς.

Ο Παντελής Μπούτσκος ευτύχησε να δει έξι παίκτες του να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων (Ταϊρί 19, Άλεν 13, Ντιμσά 13, Περσίδης 12, Ομορούγι 10, Ιατρίδης 10), ενώ ο Φίλλιος παρά λίγο να γίνει ο έβδομος καθώς είχε 9 πόντους.

Κορυφαίος όλων ο Ταϊρί με 19 πόντους (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα) και 5 ασίστ, ενώ για τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Γκραντ που είχε 16 πόντους (4/6 τρίποντα), με 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα με τις δύο ομάδες να φτάνουν ισόπαλες στο τρίτο λεπτό με το σκορ στο 7-7. Κάπου εκεί όμως ήταν και το τελευταίο σημείο που ο ΠΑΟΚ είχε αντίπαλο στο γήπεδο. Στο υπόλοιπο τη πρώτης περιόδου οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους 23-8, ενώ στο δεύτερο δεκάλεπτο ξέφυγε ακόμη περισσότερο αφού έκανε ότι ήθελε και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Οι παίκτες του Μπούτσκου με επίθεση και άμυνα για σεμινάριο και τους φιλοξενούμενους να μην μπορούν να βρουν λύσεις, έκαναν περίπατο μέχρι την ανάπαυλα, όπου έφτασαν με το επιβλητικό +28 (60-32).

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια οι γηπεδούχοι, όχι μόνο δεν χαλάρωσαν, αλλά ανέβασαν κι άλλο τη διαφορά πλησιάζοντας και το +40 (80-41) λίγο πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου με τον Προμηθέα να μειώνει σε 80-47 με δύο συνεχόμενα τρίποντα.

Ασφαλώς η τέταρτη περίοδος είχε πιο διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Μπούτσκο να μοιράζει σημαντικά τον χρόνο στους διαθέσιμους παίκτες του ΠΑΟΚ και τη διαφορά να σταθεροποιείται περί τους 30 πόντους και το σκορ να βρίσκεται στο 90-60 με τη συμπλήρωση 35 λεπτών.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Καρδάρης, Αγγελής. Τα 10λεπτα: 30-15, 60-32 (ημ.), 80-47, 100-70.

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Αλεν 13 (5/10 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Ταϊρί 19 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Περσίδης 12 (2/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μουρ 7, Μέλβιν 4 (7 ριμπάουντ), Σλαφτσάκης 2, Ομορούγι 10 (4/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Ιατρίδης 10 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Φίλλιος 9 (3/3 δίποντα, 3 ασίστ), Ντιμσά 13 (2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κόνιαρης 1.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μπατής): Χάρις 8 (4/8 δίποντα), Γκραντ 16 (1/2 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τάκερ 7, Κόλεμαν 11 (4/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Πλώτας, Μπαζίνας 8 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λάγιος 2, Μπέλο 9 (4 ριμπάουντ), Σταυρακόπουλος 6, Πρέκας, Κομνιανίδης 3 (1/1 τρίποντο).

Τα ομαδικά στατιστικά:

ΠΑΟΚ: 28/42 δίποντα, 7/27 τρίποντα, 23/28 βολές, 43 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 14 επιθετικά), 19 ασίστ, 11 λάθη, 8 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 17 φάουλ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: 15/34 δίποντα, 10/27 τρίποντα, 10/12 βολές, 27 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 7 επιθετικά), 13 ασίστ, 14 λάθη, 6 κλεψίματα, 25 φάουλ

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των Πατρινών, Μάριος Μπατής στάθηκε στην εικόνα τον παικτών του ενώ εξήγησε πως μάλλον δεν κατάφερε να τους δώσει να καταλάβουν ποιον αντίπαλο είχαν απέναντί τους.

Οι δηλώσεις του Μάριου Μπατή

“Δεν έχω να σχολιάσω κάτι για το παιχνίδι. Η εικόνα που είχαμε από το πρώτο λεπτό ήταν καταστροφική για εμάς. Προφανώς δεν κατάφερα να εξηγήσω στα παιδιά και να καταλάβουν ποιον αντίπαλο είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ήρθαμε και παίξαμε χωρίς ενέργεια και χωρίς ένταση.

Ο ΠΑΟΚ προφανώς ήταν καλύτερος από εμάς σε όλα τα επίπεδα, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω τι έφταιξε, ήταν όλα λάθος“.

Για το πώς μπορεί να αλλάξει κάτι με την έλευση και του Χάμοντς: “Εντάξει σήμερα δεν μας έλειψε μόνο ο Χάμοντς. Έλειπε και ο Καραγιαννίδης, μας έλειπε ο Λέιτον (σ.σ Χάμοντς), μας έλειπε ο Ρομπ (σ.σ. Γκρέι) . Επειδή με ρωτάνε κάθε εβδομάδα, ξαναλέω ότι τα προβλήματα αυτά υπάρχουν καιρό. Έτσι έχουμε συνηθίσει να παίζουμε και δεν είναι δικαιολογία.

Έχουμε μάθει να παίζουμε με αυτά. Τώρα για το τι πρέπει να αλλάξουμε, πρέπει να αλλάξουμε πολλά. Ειδικά από αυτό που είδαμε σήμερα. Έχουμε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μία πιο ποιοτική ομάδα. Αν εμφανιστούμε έτσι δεν θα έχουμε τύχη καθόλου. Δεν θα είμαστε καθόλου ανταγωνιστικοί.

Μετά τη διακοπή έχουμε δύο πιο βατά παιχνίδια. Θα στοχεύσουμε σε αυτά“.

