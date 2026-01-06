Ο Προμηθέας ήττα στο Σαλόν, την Πέμπτη στην Πάτρα για το 1-1

Ο Προμηθέας Βίκος Cola βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο σε ό,τι αφορά την υπόθεση πρόκριση στο Top-16 του BCL, καθώς ηττήθηκε απόψε στη Βουργουνδία από τη Σαλόν με 93-78 στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων για τα play-in της διοργάνωσης.

Το πατρινό συγκρότημα έπαθε μπλακ-άουτ στα τελευταία 3,5΄ της αναμέτρησης, όταν ενώ είχε μειώσει το παιχνίδι σε απόσταση αναπνοής (76-73), βρέθηκε να χάνει με 88-75 και κάπου εκεί η σεμνή τελετή σε ό,τι αφορά την πρώτη μονομαχία των δυο αντιπάλων έλαβε τέλος.

Πλέον, οι «Προμηθείς» θα υποδεχθούν την Πέμπτη 8/1 (20.30) στο «Τόφαλος» τους Γάλλους με στόχο να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 νίκες και να την οδηγήσουν σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα (πιθανότατα στις 14 Ιανουαρίου) ξανά στην έδρα της Σαλόν, το «Le Colisée» των 5.000 θέσεων.

Διαιτητές: Κρέζιτς (Σλοβενία), Βούλιτς (Κροατία), Γιλμάζ (Τουρκία). Τα 10λεπτα: 23-16, 45-41 (ημ.), 70-65, 93-78.

ΣΑΛΟΝ (Ελρικ Ντελόρντ): Ναντόλνι 7 (3/5 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ασίστ), Ανοχίλι-Κιλέν 6 (2/2 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Ντάρλινγκ 23 (4/5 δίποντα, 5/8 τρίποντα), Τσουπάς 3 (1), Χιλ 15 (5/9 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Γκοντού 13 (6/8 δίποντα, 1/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λεράι 1, Τονελιέ 1, Ματς 7 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κάθμπερτσον 17 (5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κούρο Σεγκούρα): Χάρις 6 (2), Χάμοντς 8 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/3 βολές), Κόουλμαν 9 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ), Πλώτας 8 (3/5 δίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Μπαζίνας 6 (10, ΜακΚάλουμ 12 (3/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Λάγιος 2, Καραγιαννίδης 4 (1/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Γκρέι 21 (7/15 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/6 βολές), Πόλικαπ, Μακούρα 2 (1/5 σουτ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Σαλόν: 12/17 ελεύθερες βολές, 27/42 δίποντα, 9/24 τρίποντα, 36 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 9 επιθετικά), 26 ασίστ, 8 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 17 λάθη, 25 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 18/27 ελεύθερες βολές, 21/48 δίποντα, 6/19 τρίποντα, 39 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 17 επιθετικά), 13 ασίστ, 7 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 16 λάθη, 19 φάουλ.

Να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι ήταν μέχρι πρόσφατα τραυματίας (περιοστίτιδα), ο Πόλι Πόλιπακ πάτησε παρκέ στο σημερινό παιχνίδι, όμως φαίνεται ότι η τύχη δεν ήταν μαζί του, καθώς σε μια διεκδίκηση της μπάλας στις αρχές της β΄ περιόδου πάτησε «άτσαλα» επάνω στον Αγγελο Λάγιο με αποτέλεσμα να γυρίσει το πόδι του. Ολα δείχνουν ότι ο Αμερικανός σέντερ δεν θα είναι διαθέσιμος για τη μεθαυριανή ρεβάνς στην Πάτρα…

