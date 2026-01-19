Ο Προμηθέας κόβει βασιλόπιτα την Κυριακή

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του θα κόψει την Κυριακή ο Προμηθέας, σε μια γιορτινή εκδήλωση στο Αθλητικό Κέντρο του Συλλόγου στον Καστελλόκαμπο.

Την προσεχή Κυριακή, 25 Ιανουαρίου στις 10:30, θα λάβει χώρα στο Promitheas Park η καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας του Προμηθέας Πάτρας.

Όλα τα τμήματα του ΑΣΠ Προμηθέα, αθλητές και γονείς, παίκτες, τεχνικό επιτελείο και διοίκηση της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola, οι χορηγοί, οι συνεργάτες στο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης “Good Athlete Better Person” αλλά και όλοι οι φίλοι της ομάδας είναι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση αυτή. Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Άλλωστε, όλοι μαζί αποτελούμε την μεγάλη οικογένεια του Προμηθέα και έχουμε μοιραστεί τα προηγούμενα χρόνια μοναδικές στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις. Και τα καλύτερα είναι μπροστά μας!».

