Ο Προμηθέας πρεμιέρα στο “Ιβανόφειο” με Ηρακλή

Στη Θεσσαλονίκη με αντίπαλο τον Ηρακλή αγωνίζεται σήμερα ο Προμηθέας στην πρεμιέρα της Basket League.

Ο Προμηθέας πρεμιέρα στο "Ιβανόφειο" με Ηρακλή Ο Προμηθέας παίζει στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή
04 Οκτ. 2025 13:10
Pelop News

Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Προμηθέας Βίκος Cola, ο οποίος στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της GBL θα αντιμετωπίσει τον νεοφώτιστο Ηρακλή, στο ”καυτό” Ιβανώφειο. Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη, μετά τις πάρα πολύ καλές εντυπώσεις που άφησε στο Super Cup, όπου ήταν φιναλίστ στη διοργάνωση, στρέφει πλέον την προσοχή της στο ελληνικό πρωτάθλημα, που αποτελεί και το βασικό μέλημα για τους ”πορτοκαλί”. Το ξεκίνημα αναμένεται δύσκολο για τους Πατρινούς, αφού οι ”κυανόλευκοι” έρχονται με φόρα και ενθουσιασμό στα μεγάλα σαλόνια, έπειτα από τρία συναπτά έτη απουσίας. Οι ”Προμηθείς” ταξιδεύουν πάνοπλοι στη συμπρωτεύουσα και θέλουν να φύγουν με το διπλό από μια πολύ δύσκολη έδρα και να μπουν με το δεξί στο πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ERTFLIX (ERTSPORTS 1). Διαιτητές της συνάντησης θα είναι οι κύριοι Πουρσανίδης, Τσολάκος και Χριστινάκης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:54 Η ΝΕΠ ξεκίνημα με ήττα παρά το φοβερό β’ ημίχρονο – Φωτογραφίες/δηλώσεις
15:51 Πότε σταματά να ψηλώνει ένα κορίτσι;
15:42 Future Report: 13χρονοι δηλώνουν ψευδή ηλικία στα social media
15:39 Η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου πρεμιέρα με τον Ηλυσιακό του Αντώνη Φώτση
15:35 Ερασιτεχνικό: Αναβλήθηκαν παιχνίδια, δείτε τον λόγο
15:33 Αμα ραγίσει το γυαλί…
15:21 Μπόνους Νοεμβρίου: 250 ευρώ σε 1,4 εκατ. πολίτες – Ποιοι θα το πάρουν
15:10 Το ζεύγος Ομπάμα γιόρτασε τα χρόνια γάμου: «Η καλύτερη απόφαση που πήρα ήταν να σε παντρευτώ»
15:01 Κινητοποιεί βουλευτές για σύσκεψη ο Αλεξόπουλος για την ευλογιά των προβάτων
14:54 Μεταδίδεται διαδικτυακά το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Κρόνο!
14:53 Φρίκη στη Βρετανία: 42χρονος παντρεύτηκε 15χρονη και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες
14:44 Κώστας Κόκλας: Μου αρέσει να φλερτάρω ΒΙΝΤΕΟ
14:32 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 16 ετών;
14:23 Ξάνθη: Χειροπέδες σε 27χρονο Τούρκο για κατοχή 25 πυροβόλων όπλων
14:11 Η Αττική γεμίζει κάμερες: Μπλόκο στις παραβάσεις του ΚΟΚ – Θα μπουν 388 συσκευές
14:00 Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας σε μαθητή Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας
13:51 Πρώην υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας θέλει να δημιουργηθεί σωματείο γυναικών που υπέστησαν bullying από την Κωνσταντοπούλου
13:37 Ευλογιά προβάτων: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα στο Μεσολόγγι
13:30 Μεγάλα ύψη βροχής τις τελευταίες ημέρες σε Βόρεια και Δυτική Ελλάδα – Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας
13:25 Για να μην αφανίσει το χρέος την κοινωνία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ