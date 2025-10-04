Ο Προμηθέας πρεμιέρα στο “Ιβανόφειο” με Ηρακλή

Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Προμηθέας Βίκος Cola, ο οποίος στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της GBL θα αντιμετωπίσει τον νεοφώτιστο Ηρακλή, στο ”καυτό” Ιβανώφειο. Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη, μετά τις πάρα πολύ καλές εντυπώσεις που άφησε στο Super Cup, όπου ήταν φιναλίστ στη διοργάνωση, στρέφει πλέον την προσοχή της στο ελληνικό πρωτάθλημα, που αποτελεί και το βασικό μέλημα για τους ”πορτοκαλί”. Το ξεκίνημα αναμένεται δύσκολο για τους Πατρινούς, αφού οι ”κυανόλευκοι” έρχονται με φόρα και ενθουσιασμό στα μεγάλα σαλόνια, έπειτα από τρία συναπτά έτη απουσίας. Οι ”Προμηθείς” ταξιδεύουν πάνοπλοι στη συμπρωτεύουσα και θέλουν να φύγουν με το διπλό από μια πολύ δύσκολη έδρα και να μπουν με το δεξί στο πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ERTFLIX (ERTSPORTS 1). Διαιτητές της συνάντησης θα είναι οι κύριοι Πουρσανίδης, Τσολάκος και Χριστινάκης.

