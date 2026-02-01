Ο Προμηθέας προσκλητήριο στη μπασκετική Πάτρα για τον «τελικό» με Μαρούσι

Αν και οι Κένταλ Μακ Κάλουμ και Λέιτον Χάμοντς δεν θα αγωνιστούν λόγω τραυματισμών, ο Προμηθέας είναι αποφασισμένος για τη νίκη-πρόκριση ενόψει Αμαρουσίου.

01 Φεβ. 2026 14:17
Pelop News

Η δράση του Κυπέλλου Ελλάδος συνεχίζεται και ο Προμηθέας Βίκος Cola καλείται να αντιμετωπίσει για τα Play-In το Μαρούσι Chery, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου και ώρα 19:45. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Τόφαλος» και τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι του μπάσκετ μπορούν να τα προμηθευτούν είτε ηλεκτρονικά από το ticketmaster.gr, είτε καθημερινές δια ζώσης από το Promitheas Park και ώρες 10:00-21:00. Την ημέρα του αγώνα, το εκδοτήριο στο «Promitheas Park» θα λειτουργεί έως και τις 17:00.

Η γενική είσοδος είναι 10 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ της κυβέρνησης, είναι απαραίτητη η διαδικασία της ταυτοποίησης του εισιτηρίου μέσω gov.gr Wallet για την είσοδο στο γήπεδο! Την ημέρα του αγώνα θα λειτουργεί το εκδοτήριο του «Τόφαλος», μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα και θα δύναται να εξυπηρετήσει μόνο αλλοδαπούς και φιλάθλους άνω των 67 οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο (smartphone).

