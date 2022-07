Ο Ρίκι Μάρτιν κατηγορείται για αιμομιξία από τον ανιψιό του

Για ενδοοικογενειακή βία, φέρονταν να κατηγορείται ο Ρίκι Μάρτιν σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Marca, πριν λίγο καιρό, ενώ εναντίον του είχαν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα στο Πουέρτο Ρίκο. Η πραγματικότητα όμως φαίνεται πως είναι πολύ χειρότερη.

Ο Ρίκι Μάρτιν κατηγορείται ότι «άσκησε σωματικές και ψυχολογικές επιθέσεις» στον γιο της αδερφής του κατά τη διάρκεια της επτάμηνης σχέσης που ο νεαρός ισχυρίζεται ότι διατηρούσαν, η οποία μάλιστα έληξε πριν από περίπου δύο μήνες.

Ricky Martin is reportedly facing 50 years behind bars in his domestic violence case, where the alleged victim is his 21-year-old nephew. https://t.co/bM15A0FOQP

— TMZ (@TMZ) July 15, 2022