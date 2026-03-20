Ο Ροντινέι αποθέωσε τον Άντονι για το γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Μετά το Μπέτις – Παναθηναϊκός, ο Ροντινέι έκανε σχετική ανάρτηση στο instagram και συνεχάρη τον συμπατριώτη του, για το γκολ του στην πρόκριση της ομάδας του επί των “πρασίνων” στο Europa League.

20 Μαρ. 2026 15:40
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε “βαριά” ήττα με 4-0 από την Μπέτις στο Europa League, με τον Άντονι να είναι ένας από τους σκόρερ της ισπανικής ομάδας και να γνωρίζει την αποθέωση και από τον Ροντινέι του Ολυμπιακού.

“Αδερφέ μου είσαι καταπληκτικός, σε υποστηρίζω πάντα”, έγραψε ο αρχηγός του Ολυμπιακού σε φωτογραφία του Άντονι, που τον δείχνει να πανηγυρίζει με καπέλο στο γήπεδο “Καρτούχα”.

Ο Άντονι έκανε μάλιστα αναδημοσίευση στη συνέχεια, προσθέτοντας μία καρδιά στην ανάρτηση του Ροντινέι.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Οι ΗΠΑ στέλνουν το USS Boxer και 2.500 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή
17:23 Θραύσματα από αναχαιτισμένο ιρανικό πύραυλο έπεσαν στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
17:21 Μπακς για Αντετοκούνμπο: «Θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου ή θα τον ανταλλάξουμε»!
17:15 Ο Κίμωνας Κουρής στο καστ της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ που γυρίζεται στην Ελλάδα
17:12 Νόρα Δράκου: «Θα είμαι γυναίκα από ατσάλι…», τραυματισμός στον ώμο και επέμβαση, τέλος η σεζόν!
17:08 Ρεκόρ αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια το 2025 – Για ποια λιμάνια υπάρχει ενδιαφέρον για το 2026
17:05 Χεζμπολάχ: Αρνείται ότι διατηρούσε «τρομοκρατικά δίκτυα» σε Εμιράτα και Κουβέιτ
17:00 Πέγκυ Ζήνα: Επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Άμυνα» και εντυπωσιακό video clip
17:00 Ντόρα Μπακογιάννη στην «Π»: Η ΝΔ κινδυνεύει μόνο από τον εαυτό της – Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ και τον Τσίπρα ΒΙΝΤΕΟ
16:53 Τσακ Νόρις: Η ζωή του ανθρώπου που έγινε σύμβολο του action
16:45 Περιπέτεια με αίσιο τέλος: Μαθητές εγκλωβίστηκαν σε χιονοθύελλα στην Ευρυτανία
16:35 Νέο πλήγμα για το Ιράν με τον θάνατο του Ισμαήλ Αχμαντί
16:32 Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τους επιχειρηματίες σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για πρόγραμμα 23 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:30 Χρυσοστόμου για οντισιόν του παρελθόντος: «Μου ζητούσαν πράγματα που δεν είχαν σχέση με τον ρόλο»
16:21 Μειωμένος ο τζίρος στη βιομηχανία στην αρχή του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
16:14 Πέθανε ο θρυλικός ηθοποιός και μαχητής Τσακ Νόρις
16:10 Πάτρα: Ευεξήγητη η επιμονή του Εισαγγελέα για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
16:09 Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Δειλοί, θα το θυμόμαστε»
16:03 Η ακαταστασία στο σπίτι φορτώνει και το μυαλό – Τι δείχνει η επιστήμη
15:59 Το νησί του Ειρηνικού που έγινε προορισμός για «αμερικανικές» γέννες από οικογένειες της Κίνας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
