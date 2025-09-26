Γαλλία: Ο Σαρκοζί μπαίνει φυλακή – Σε ποιο ίδρυμα θα κρατηθεί

Πληροφορίες γαλλικών μέσων λένε οτι ήδη έχει προετοιμαστεί κελί στη φυλακή της Santé, και συγκεκριμένα στο «τμήμα των ευάλωτων ατόμων».

Γαλλία: Ο Σαρκοζί μπαίνει φυλακή - Σε ποιο ίδρυμα θα κρατηθεί
26 Σεπ. 2025 10:43
Pelop News

Δεκατρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από το προεδρικό αξίωμα, ο Νικολά Σαρκοζί πρόκειται να γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που θα φυλακιστεί, αφού καταδικάστηκε σε πενταετή ποινή για εγκληματική συνωμοσία για την υπόθεση Καντάφι.

Ο Σαρκοζί θα κληθεί στις 13 Οκτωβρίου από την Οικονομική Εισαγγελία για να ενημερωθεί σχετικά με τους όρους της φυλάκισής του. Η σύλληψη θεωρητικά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών από την κλήτευση αυτή, δηλαδή το αργότερο έως τις 13 Φεβρουαρίου. Ο Νικολά Σαρκοζί θα φυλακιστεί σε «σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα », δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια δικαστική πηγή.

Μιλώντας στο France Info, ο δικηγόρος του Σαρκοζί, Ζαν Μισέλ Νταρουά, ανέφερε ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστή η φυλακή στην οποία θα βρεθεί.

Το RTL, από την πλευρά του, μετέδωσε πληροφορίες, ότι ήδη έχει προετοιμαστεί κελί στη φυλακή της Santé, και συγκεκριμένα στο «τμήμα των ευάλωτων ατόμων». Όπως αναφέρει το γαλλικό Gala, σε αυτή τη φυλακή είχαν βρεθεί οι επίσης Ρεπομπλικάνοι, Πατρίκ Μπαλκανί και Ζορζ Τρον.

Η εφημερίδα La Voix du Nord σημειώνει ότι η συγκεκριμένη πτέρυγα στη φυλακή έχει τριάντα θέσεις και προορίζεται για δημόσια πρόσωπα και έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι απομονωμένη από το υπόλοιπο της φυλακής. Οι «VIP» κρατούμενοι διαθέτουν ακόμη και ξεχωριστό προαύλιο για να μην συναντούν κανέναν.
