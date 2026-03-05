Ο σεισμός στην Ιταλία σκόρπισε τον πανικό λόγω του πολέμου!

Στη Σικελία, όπου βρίσκονται σημαντικές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, μία μικρή σεισμική δόνηση προκάλεσε αναστάτωση, με κατοίκους να τηλεφωνούν στις αρχές φοβούμενοι ότι είχαν δεχθεί βομβαρδισμό

Ο σεισμός στην Ιταλία σκόρπισε τον πανικό λόγω του πολέμου!
05 Μαρ. 2026 17:20
Pelop News

Φαίνεται ότι ο πόλεμος στο Ιράν φαίνεται να προκαλεί νευρικότητα ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Κύπρος: Για τρίτη φορά συναγερμός στο Ακρωτήρι

Στη Σικελία, όπου βρίσκονται σημαντικές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, ένας μικρός σεισμός προκάλεσε αναστάτωση, με κατοίκους να τηλεφωνούν στις αρχές φοβούμενοι ότι είχαν δεχθεί βομβαρδισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (04.03.2026), όταν μια μικρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις πλαγιές της Αίτνας. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Ιταλίας, πολλοί κάτοικοι κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ρωτώντας αν η Σικελία είχε δεχθεί επίθεση, γεγονός που αποδίδεται στο κλίμα ανησυχίας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Την Πέμπτη (05.03.2026) το πρωί, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι και ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο εμφανίστηκαν στο κοινοβούλιο για να καθησυχάσουν τους βουλευτές σχετικά με τη χρήση των αμερικανικών βάσεων στη χώρα.

Οι δύο υπουργοί τόνισαν ότι η λειτουργία των βάσεων διέπεται από διεθνείς συμφωνίες. «Οι συνθήκες καθορίζουν τη χρήση τους», ανέφεραν, χωρίς ωστόσο να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν στο μέλλον.

Παράλληλα, επανέλαβαν την ανακοίνωση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι ότι η Ιταλία σκοπεύει να ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της στη Μέση Ανατολή.

«Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε μια πολυδιάστατη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή, με συστήματα αεράμυνας κατά drones και πυραύλων», δήλωσε ο Κροσέτο, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τυχόν αιτήματα για χρήση των βάσεων.

Η Σικελία φιλοξενεί τη βάση Σιγκονέλα (Sigonella), την κύρια εγκατάσταση του συστήματος επιτήρησης εδάφους του ΝΑΤΟ (Alliance Ground Surveillance), όπου υπηρετούν περισσότεροι από 2.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Ωστόσο, στο κοινοβούλιο εκφράστηκαν και ανησυχίες ότι το νησί θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα ορισμένοι κάτοικοι να εγκαταλείπουν προσωρινά τη Σικελία και να μετακινούνται προς την ηπειρωτική Ιταλία.

«Η Σικελία ήταν πάντα γη ειρήνης και διαλόγου μεταξύ των λαών και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση επιθετικών ενεργειών και συγκρούσεων», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του Κινήματος Πέντε Αστέρων Τζουζέπε Αντότσι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:08 Θεσσαλονίκη: Σε κατ’ οίκον περιορισμό 22χρονος για υλικό παιδικής πορνογραφίας
20:00 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. διοργανώνει εκδήλωση στην Μεγαλόπολη με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Νέες προοπτικές για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης»
19:52 Ο Τραμπ θέλει προσωπική εμπλοκή στην επιλογή ηγέτη στο Ιράν – «Ασήμαντος ο γιος του Χαμενεΐ»
19:49 Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι συγγενείς των αθλητών της Κ18 του Άρης Θεσσαλονίκης – Προσγειώθηκε C-130 στην Ελευσίνα
19:44 Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να έχει συνείδηση; Η συζήτηση που διχάζει επιστήμονες και εταιρείες AI
19:36 Ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν
19:35 Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:28 Ακυρώσεις πτήσεων της Aegean Airlines προς Μέση Ανατολή λόγω της εμπόλεμης κατάστασης
19:20 Οικονομικά Αποτελέσματα 2025 CrediaBank
19:12 Χανιά: Η εγκληματική ομάδα σχεδίαζε επιθέσεις ακόμη και σε αστυνομικούς – Εντολές από κρατούμενο στον Κορυδαλλό
19:04 Το καθεστώς του Ιράν έχει πια ηττηθεί
18:56 Υγεία των οστών: Πέντε συνήθειες που βοηθούν στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας
18:48 Παναθηναϊκός: Θα προπονηθεί στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής
18:40 Σάλος στην Κρήτη: Φυλάκιση γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή για ενδοοικογενειακή βία
18:32 Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που καταναλώνουν καθημερινά άνθρωποι που φτάνουν τα 100 χρόνια
18:24 Σημάδια κόπωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Τράπεζες και διυλιστήρια «σέρνουν» την άνοδο
18:23 Ρεσιτάλ Πετρούνια: Προκρίθηκε ως πρώτος και καλύτερος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου
18:16 Απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης του Παπαγιάννη για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του σύμφωνα με τον δικηγόρο της Παυλίδου
18:14 Σχεδόν 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο
18:08 Ευλογιά αιγοπροβάτων: 2.113 κρούσματα και 481.359 θανατώσεις ζώων μέχρι τον Φεβρουάριο 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ