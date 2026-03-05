Κύπρος: Για τρίτη φορά συναγερμός στο Ακρωτήρι

Ένας ακόμη συναγερμός σήμανε το απόγευμα σήμερα (05/03/2026) λίγο μετά τις 16.00 στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, όπου βρίσκεται η βρετανική βάση.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που ηχούν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι στην Κύπρο τις τελευταίες ώρες, με την βρετανική βάση να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.

Η πρώτη καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης λίγο πριν τις 11 και η δεύτερη το πρωί της Πέμπτης.

