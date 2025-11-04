Ο Σλούκας ανανεώνει στον Παναθηναϊκό έως το 2027

Οι επαφές είχαν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, η κοινή διάθεση ήταν δεδομένη και σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Κώστας Σλούκας θα συνεχίσει να φορά τα πράσινα έως και το καλοκαίρι του 2027.

Το τρέχων συμβόλαιο του πολύπειρου άσου ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής σεζόν, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να εξελιχθεί σε θρίλερ και έτσι φρόντισε να κλείσει νωρίς και αυτό το ζήτημα. Ο Σλούκας συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τους δύο άνδρες μέσα σε λίγα λεπτά να σφραγίζουν τη συμφωνία και την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Υπενθυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο ο Ντίνος Μήτογλου ενώ είχαν προηγηθεί οι Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Μάριους Γκριγκόνις, Τζέριαν Γκραντ.

