Ο Σπύρος Σκιαδαρέσης για τη δολοφονία Τεμπονέρα

Σε ανακοίνωση του ο Σπύρος Σκιαδαρέσης, επικεφαλής της παράταξης, «Νέα Δυτική Ελλάδα», αναφέρει για τη δολοφονία του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα, στην Πάτρα: Συμπληρώνονται φέτος 35 χρόνια από τη δολοφονία του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα και η θυσία του παραμένει έως σήμερα φάρος αντίστασης απέναντι στον αυταρχισμό και τη σκοταδιστική βία. Σήμερα, σε μια εποχή που η Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία δέχεται νέες πιέσεις και οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, το σύνθημα «Ο Τεμπονέρας ζει» είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Ο Νίκος Τεμπονέρας δεν έπεσε απλώς υπερασπιζόμενος ένα κτίριο, αλλά έπεσε υπερασπιζόμενος το δικαίωμα της νέας γενιάς στη μόρφωση, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία της έκφρασης.

Η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» θα συνεχίσει να διεκδικεί ασφαλή και σύγχρονα σχολεία σε κάθε γωνιά της Περιφέρειας, ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης κόντρα στην υποβάθμιση και την εμπορευματοποίηση και μία κοινωνία δημοκρατική, όπου η διαφορετική άποψη και η διεκδίκηση δεν θα αντιμετωπίζονται με βία, αλλά με διάλογο.

Τιμώντας σήμερα τη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα αντιπροσωπεία της παράταξης, με επικεφαλής τον Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση θα δώσει το «παρών» στις επετειακές εκδηλώσεις, καταθέτοντας στεφάνι και δίνοντας την υπόσχεση ότι θα βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για την προστασία των δημοκρατικών μας κατακτήσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



