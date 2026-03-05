Ο Σπύρος Σκιαδαρέσης στην Αμφιλοχία – Ποια προβλήματα εντόπισε

«Κυρίαρχο ζήτημα αποτελεί η κατάσταση του οδικού δικτύου» τονίζει σε ανακοίνωση

05 Μαρ. 2026 16:13
Η ανακοίνωση της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» του Σπύρου Σκιαδαρέση αναφέρει:

Σταθερά δίπλα στους πολίτες σε κάθε γωνιά της Δυτικής Ελλάδος, η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» αφουγκραζόμενη τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και αναδεικνύοντας ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ασφάλεια τους συνεχίζει τις περιοδείες της.

Τόσο ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, όσο και οι περιφερειακοί σύμβουλοι, αλλά και τα μέλη της «Νέας Δυτικής Ελλάδας», με συνεχή παρουσία στο πεδίο και άμεση επικοινωνία με τους κατοίκους, καταγράφουν τις πραγματικές ανάγκες και διεκδικούν ουσιαστικές λύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από τον κ. Σκιαδαρέση και τον γραμματέα, Αθανάσιο Πυρρή επίσκεψη στην Αμφιλοχία κατόπιν πρόσκλησης κατοίκων της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα τα ζητήματα οδικής ασφάλειας.

Κυρίαρχο ζήτημα αποτελεί η κατάσταση του οδικού δικτύου και ειδικότερα της παλαιάς εθνικής οδού Αμφιλοχίας – Βόνιτσας – Λευκάδας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε αυτοψία σε σημεία του δρόμου που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα και χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων.

Συγκεκριμένα, έγινε επίσκεψη στον συνοικισμό Πηγαδάκι του Δήμου Αμφιλοχίας, στο σημείο «Ζαπατίνα» της ίδιας οδού, καθώς και σε άλλα σημεία της περιοχής όπου καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις και επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Όπως επισημάνθηκε, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας απαιτεί άμεσα έργα και παρεμβάσεις, όπως: ενίσχυση και ανανέωση της σήμανσης, βελτίωση του ασφαλτοτάπητα, επαρκή φωτισμό σε επικίνδυνα σημεία, τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας, σωστή διαγράμμιση, καθώς και διαπλάτυνση του δρόμου σε ορισμένα σημεία.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν την έγκαιρη παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, καθώς σε αρκετά από τα συγκεκριμένα σημεία έχουν σημειωθεί στο παρελθόν σοβαρά και δυστυχώς θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην αγορά της Αμφιλοχίας, όπου υπήρξε η ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

«Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών, καταγράφοντας τα προβλήματα, αναδεικνύοντας τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και πιέζοντας για παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Σκιαδαρέσης.

