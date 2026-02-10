«Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος. Ταβάνι μας είναι ο ουρανός»

Ο Ράιαν Άλεν για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, τη νίκη επί του Απόλλωνα και τη συνέχεια

10 Φεβ. 2026 18:20
«Μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, θέλουμε τη νίκη σε κάθε παιχνίδι. Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος. Ταβάνι μας είναι ο ουρανός». Αυτά τόνισε ο Αμερικανός γκαρντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Ράιαν Άλεν, σχολιάζοντας την πορεία της Ένωσης στο πρωτάθλημα της National League 1, τις τέσσερις σερί νίκες, το παιχνίδι με τον Ap;ollvna και το εξ αναβολής της 17ης αγωνιστικής που ακολουθεί με τον Προμηθέα 2014, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 στις 19.00.

Παράλληλα ο Ράιαν Άλεν επισήμανε τα εξής: «Με τον Απόλλωνα η ατμόσφαιρα ήταν υπέροχη. Μου θύμισε αναμετρήσεις με τον Ηρακλή στην Elite League, όταν οι κερκίδες ήταν ασφυκτικά γεμάτες. Κλειδί για τη νίκη μας ήταν ότι ανταπεξήλθαμε στην σκληράδα των αντιπάλων, ειδικά στον τρόπο που έπαιξαν οι γκαρντ τους. Μπήκαν δυνατά, αλλά τους ματσάραμε και αγωνιστήκαμε στο ίδιο επίπεδο».

«Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος. Ταβάνι μας είναι ο ουρανός»
