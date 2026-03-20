Ο στρατηγός Καανί σπάει τη σιωπή του με γραπτή παρέμβαση

Ο Εσμαήλ Καανί επανήλθε με γραπτή δήλωση, μετά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για την τύχη του.

20 Μαρ. 2026 18:04
Ο στρατηγός Εσμαήλ Καανί, διοικητής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, εμφανίστηκε ξανά στη δημόσια σφαίρα μέσω γραπτής δήλωσης, περίπου δύο εβδομάδες μετά τα σενάρια που τον ήθελαν να έχει εκτελεστεί από τις ιρανικές αρχές.

Στο μήνυμά του, ο Καανί επαινεί τους περιφερειακούς συμμάχους της Τεχεράνης για τη στάση τους στον πόλεμο κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο «Μέτωπο της Αντίστασης» μπήκε αυτόνομα στη σύγκρουση και συνέβαλε στην υπεράσπιση του Ιράν.

Παράλληλα, κάνει λόγο για αποτελεσματικές επιχειρήσεις του «Άξονα της Αντίστασης» και υποστηρίζει ότι θα υπάρξει συνέχεια με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί το πρώτο δημόσιο στίγμα του Καανί μετά τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει γύρω από το όνομά του, ενώ έρχεται σε μια περίοδο όπου η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Στη δήλωσή του, ο Ιρανός στρατηγός επιμένει ότι η απουσία κορυφαίων μορφών της «αντίστασης» δεν θα ανακόψει τη συνέχεια του αγώνα και διαμηνύει ότι το μέτωπο αυτό θα συνεχίσει να πολεμά με μεγαλύτερη δύναμη από πριν.

