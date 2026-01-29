Ο Θ. Ρουσόπουλος επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής για το 16ο Συνέδριο της ΝΔ – Προσυνέδριο στα Ιωάννινα στις 4 Φεβρουαρίου

Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος αναλαμβάνει πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 15 έως 17 Μαΐου 2026, ενώ ο προσυνεδριακός διάλογος ανοίγει με προσυνέδριο στα Ιωάννινα στις 4 Φεβρουαρίου.

29 Ιαν. 2026 11:18
Pelop News

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος ορίζεται πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε η Πειραιώς.

Ο κ. Ρουσόπουλος είναι βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών και έχει διατελέσει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ αναλαμβάνει πλέον τον συντονισμό της οργανωτικής προετοιμασίας του συνεδρίου.

Το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026, με τον προσυνεδριακό διάλογο να ξεκινά με το πρώτο προσυνέδριο, που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 στα Ιωάννινα.

Η διαδικασία των προσυνεδρίων αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη των πολιτικών και οργανωτικών διεργασιών ενόψει του συνεδρίου, που θεωρείται κομβικό για τη χάραξη της στρατηγικής και των πολιτικών κατευθύνσεων της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη περίοδο.

11:18 Ο Θ. Ρουσόπουλος επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής για το 16ο Συνέδριο της ΝΔ – Προσυνέδριο στα Ιωάννινα στις 4 Φεβρουαρίου
