Ο Τουρκικός Τύπος αμφισβητεί το δικαίωμα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων

Η Hurriyet παρουσιάζει την επέκταση στα 12 μίλια ως «μονομερή κίνηση», ενώ η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας

23 Ιαν. 2026 17:57
Pelop News

Το ζήτημα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια επανέφερε στο προσκήνιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την Τουρκία.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο κανάλι Open, ο κ. Δένδιας τόνισε τη νομιμότητα της ελληνικής θέσης σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, γεγονός που ο τουρκικός Τύπος προσπάθησε να αναστρέψει παρουσιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας ως «μονομερή επέκταση» και «ντε φάκτο κατάληψη διεθνών υδάτων».

Η Hurriyet υποστήριξε ότι η Ελλάδα «ξεκινά εκ νέου προκλήσεις», ενώ η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το παράνομο casus belli. Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει το δικαίωμα της Ελλάδας ως «υποτιθέμενο» και «μονομερές», κατηγορώντας παράλληλα τον Έλληνα Υπουργό ότι «επέκρινε την Τουρκία επειδή προστατεύει τα δικά της χωρικά ύδατα».

Παράλληλα, η Hurriyet ισχυρίζεται ότι η Τουρκία «προστατεύει τα δικαιώματά της» και ότι η Ελλάδα παρερμήνευσε την απειλή πολέμου (casus belli) ως απειλή προς τη χώρα. Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει ωστόσο ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων αποτελεί πάγιο κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, ενώ ο τουρκικός Τύπος συνεχίζει να το παρουσιάζει ως «επιθετική ενέργεια».

